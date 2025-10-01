Juez afirma que Trump corta libertad de expresión a propalestinos

El juez William Young se refirió al intento del gobierno de deportar a estudiantes y académicos por expresar su opinión sobre la guerra en Gaza

Un juez federal de Estados Unidos aseguró este martes que la Administración del presidente Donald Trump ha violado el derecho a la libertad de expresión de no ciudadanos que se han manifestado a favor de Palestina.

El juez William Young, de Massachussetts, se refirió al intento del gobierno de deportar a estudiantes y académicos por expresar su opinión sobre la guerra en Gaza.

Así, mencionó como ejemplo los casos de Mahmoud Khalil, estudiante palestino de la Universidad de Columbia (Nueva York), y de la alumna de doctorado Rumeysa Ozturk, de la universidad de Tufts (Massachussetts).

"Los demandantes han demostrado que los secretarios (del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi) Noem y (del Departamento de Estado, Marco) Rubio animan a la detención, deportación y revocación de visas de no ciudadanos basándose únicamente en el discurso político", apuntó el juez.

Dicha conducta, incidió, es inconstitucional, y el efecto de estos planes de deportación selectivos "paraliza de manera inconstitucional la libertad de expresión".

Además, subrayó que "la actividad de los oradores que se convierten en oyentes y de los oyentes que se convierten en oradores en el intercambio vital de pensamiento es el medio indispensable para el descubrimiento y la difusión de la verdad política”.

Por ello, su protección es "un principio fundamental del gobierno estadounidense", agregó, y destacó que, según la Primera Enmienda, el gobierno no tiene poder para frustrar el proceso de libre expresión.

En su decisión, el juez, designado por el presidente republicano Ronald Reagan, califica además de "arbitraria y caprichosa" la acción del Gobierno y destaca igualmente: "No somos, y no debemos convertirnos, en una nación que encarcela y deporta a personas porque tenemos miedo de lo que tengan que decirnos".

La decisión del juez responde a una demanda interpuesta el pasado julio por la American Association of University Professors y la Middle East, que acusaron al Gobierno de Trump de "reprimir" su derecho a la libertad de expresión al atacar a activistas como Khalil.

Esta demanda dio lugar a un juicio en el que se dio a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional había creado un grupo dedicado a investigar a más de 5.000 personas que criticaron a Israel en universidades de Estados Unidos.

Según el juez, Rubio y Noem intentaron deportar a algunos manifestantes propalestinos para disuadir a otros de participar en este tipo de manifestaciones.

En este sentido, Young señaló que aunque el presidente no autorizase esta operación, una vez que estuvo en marcha "la apoyó incondicionalmente", lo que viola su juramento de "preservar, proteger y defender la Constitución".

En este contexto, el pasado marzo Rubio advirtió de que EE.UU. había revocado más de 300 visas a extranjeros a los que acusaba de tener vínculos con grupos terroristas, incluidos estudiantes propalestinos.