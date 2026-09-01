Joven rescata a su abuelo durante inundación en Nepal

Abhishek Sharma, de 16 años, cargó a su abuelo en la espalda para ponerse a salvo mientras el río destruía su hogar en Nepal.

Abhishek Sharma, de 16 años, salió de casa rumbo a la escuela cuando Devighat todavía era el pueblo que conocía, pero antes de que terminara la mañana regresaba corriendo por la misma carretera, con el agua atravesándole el camino y su abuelo cargado a la espalda, mientras la creciente avanzaba sobre las viviendas que acababa de dejar atrás.

En mitad del trayecto se había cruzado con el director de la escuela, que venía en sentido contrario y le ordenó regresar.

"Me dijo: 'No vayas a la escuela. Viene una inundación'", recuerda el adolescente a pocos metros del lugar donde estuvo su casa.

Abhishek dio media vuelta y comenzó a descender por la carretera que acababa de subir, pero para entonces el agua ya cruzaba la vía. Echó a correr y, más adelante, encontró a su abuelo sentado junto al camino.

"Lo levanté sobre mi espalda y lo llevé cuesta arriba", relata.

La familia consiguió alcanzar una zona elevada y ponerse a salvo. Nadie resultó herido, pero la casa hacia la que Abhishek había intentado regresar aquella mañana desapareció por completo.

"El río se la llevó. No quedó nada", dice.

En Devighat, en el distrito de Nuwakot, el barro, las piedras y los escombros se acumularon varios metros sobre las antiguas calles hasta dejar algunas viviendas enterradas prácticamente a la altura de los tejados.

Dentro de varias permanecen cadáveres que cinco días después no han podido ser recuperados porque la inestabilidad del terreno impide en algunos puntos la entrada de maquinaria pesada.

Devighat es una de las poblaciones golpeadas por las inundaciones que han devastado amplias zonas de Nepal, con cientos de muertos, miles de personas todavía sin localizar y carreteras, puentes y comunidades enteras destruidas o aisladas.

Las autoridades mantienen abierto el balance mientras los equipos de rescate intentan alcanzar zonas incomunicadas y recuperar cuerpos que continúan atrapados bajo viviendas y escombros.