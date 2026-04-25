Joven pasará 24 años presa por matar y enterrar a sus bebés

El caso se hizo público en septiembre de 2024, cuando autoridades localizaron los restos de dos bebés en el patio de una vivienda en la provincia de Parma

El Tribunal de lo Penal de Parma, en el norte de Italia, dictó una condena de 24 años y tres meses de prisión contra Chiara Petrolini, una joven de 22 años señalada por la muerte de sus dos hijos recién nacidos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en el jardín de su vivienda.

La resolución judicial fue emitida tras más de tres horas de deliberación. En el fallo, los jueces determinaron absolver a la acusada por el homicidio del primer bebé, nacido en mayo de 2023, aunque sí la consideraron responsable por la ocultación de su cuerpo.

Responsabilidad por el segundo caso

En contraste, el tribunal la declaró culpable por la muerte del segundo hijo, ocurrido en agosto de 2024. No obstante, el delito relacionado con el manejo del cadáver fue reclasificado como ocultación, una figura considerada de menor gravedad en la legislación italiana.

El caso se hizo público en septiembre de 2024, cuando autoridades localizaron los restos de dos bebés en el patio de una vivienda en Vignale di Traversetolo, en la provincia de Parma. El primer hallazgo ocurrió de manera fortuita, luego de que un perro removiera la tierra.

Un entorno que desconocía los embarazos

La joven, quien estudiaba Derecho y trabajaba como niñera en la zona, era vista como una persona cercana por los habitantes de la comunidad. De acuerdo con los reportes, nadie en su entorno, incluido su entonces novio, tenía conocimiento de los embarazos.

El exnovio, identificado como Samuel Granelli, aseguró durante el proceso que desconocía por completo la situación.

Indemnizaciones fijadas por el tribunal

Además de la pena prisión, el tribunal presidido por el juez Alessandro Conti estableció el pago de una compensación provisional de 100 mil euros para el exnovio de la condenada, por concepto de daños.

También se ordenaron indemnizaciones de 30 mil y 15 mil euros para los padres de Granelli.