Joven hace berrinche porque le compraron iPhone 13 y no 15

Se hace viral el video de una joven de 20 años que hizo una rabieta a su mamá por no tener dinero suficiente para comprarle un iPhone 15.

Los berrinches de los niños en los centros comerciales suelen ser vergonzosos, pero ahora imagina una de esas rabietas protagonizada por una joven de 20 años. Eso es lo que ocurrió recientemente en Brasil y se volvió viral en redes sociales.

Un video compartido en internet muestra a una joven haciendo un gran berrinche porque su madre no pudo comprarle el iPhone 15, el modelo más actualizado, y en su lugar le compró un iPhone 13. La escena, grabada en una plaza comercial en la terminal de ómnibus de Goiás, cerca de Brasilia, muestra a la muchacha tirándose al suelo y pataleando.

En el video se observa cómo madre e hija recorren varias partes de la estación de autobuses, discutiendo acaloradamente. La joven no acepta que no le pueden comprar el iPhone 15, mientras su madre, visiblemente frustrada, le recuerda en varias ocasiones que ya tiene 20 años y que no debería comportarse de esa manera.

La madre menciona repetidamente que ella misma tiene un iPhone 11 y que está satisfecha con él, insistiendo que el iPhone 13 que le compraron a su hija funciona perfectamente. Pese a esto, la joven sigue discutiendo, incapaz de aceptar la situación.

Finalmente, harta de la escena, la madre decide llevarse a su hija, jalándola para que deje de hacer su rabieta ante la mirada atónita de los demás presentes.

Este incidente ha generado un intenso debate en las redes sociales, algunos sugirieron medidas más drásticas como quitarle el teléfono o dejarla sin nada, mientras otros destacaron la necesidad de trabajar para conseguir sus propios lujos.

"Debió darle una cintariza y quitarle el teléfono. Dejarla sin nada y ponerla a trabajar", "Ahí la dejo y no la veo... es más sin celular se queda", "Pues yo, ni el iPhone 13, le hubiera comprado. Está muy mal educada", "Si alguno de mis hijos osara hacer eso, yo lo regreso y les dejo sin cel, aparte tendrá que buscar las formas para comprarse uno", "¡Santa madre! Yo la dejaba ahí", "Desde el primer grito que me dé mi hijo, en ese momento me subo al coche y ahí lo dejo", "Que se ponga a trabajar duro la muchachita para que con el fruto de su trabajo se compre el Iphone 15", "Muy tolerante para la falta de respeto. Creo sería mejor sin el 15 y el 13. Comprarle un cacahuatito de 400 pesos", son algunas de las opiniones de los usuarios de redes sociales.

Comentarios