Joven fallece tras caída de 35 metros en puentismo en Brasil

Las investigaciones preliminares apuntan a que al momento del salto no se realizó correctamente la fijación de los arneses y cables de seguridad

Una mujer de 21 años murió este sábado luego de ser lanzada al vacío durante una actividad de puentismo en el municipio de Limeira, en el estado brasileño de São Paulo, en un caso que es investigado por las autoridades como un posible fallo grave en los protocolos de seguridad.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una actividad de turismo de aventura en la zona conocida como Ponte do Esqueleto, un sitio frecuentado para la práctica de saltos extremos como bungee jump y rope jump.

La joven habría sido lanzada sin estar asegurada

De acuerdo con los primeros informes de la Policía Militar, el accidente ocurrió cerca de las 10:00 horas locales, cuando la joven fue lanzada desde un viaducto de entre 30 y 35 metros de altura.

Las investigaciones preliminares apuntan a que al momento del salto no se realizó correctamente la fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer cayera sin protección.

La caída le causó un politraumatismo severo y, pese a los intentos de auxilio realizados por personas que se encontraban en el lugar, no logró sobrevivir.

El accidente fue registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se escucha la reacción desesperada de los presentes al percatarse de que la joven no estaba sujeta al sistema de seguridad.

Entre los gritos de quienes presenciaron el hecho se alcanzó a escuchar la frase “¡Gente, la cuerda!”, mientras varias personas intentaban reaccionar ante la caída.

Testigos acudieron a socorrer a Maria Eduarda e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, cuando el equipo médico llegó al sitio, confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades investigan posible negligencia

Tras el accidente, seis personas vinculadas con la actividad fueron llevadas a la comisaría para rendir declaración. De ellas, tres permanecen detenidas mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades buscan determinar quién era responsable de verificar la correcta colocación de los arneses, cuerdas y sistemas de anclaje antes del lanzamiento.

El caso ha reabierto el debate sobre la supervisión de empresas y grupos que ofrecen actividades de turismo extremo, especialmente en zonas donde este tipo de experiencias se realizan de manera frecuente.

La Ponte do Esqueleto es una ruta conocida de senderismo y aventura en el interior de São Paulo, por lo que las autoridades también revisarán las condiciones bajo las cuales se desarrollaban estas actividades y si los organizadores cumplían con los permisos y protocolos necesarios.