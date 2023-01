Joven exhibe a su 'mejor amiga' por coquetear con su papá

El storytime de una joven en Colombia se hizo viral después de exhibir a quien creyó era su 'mejor amiga', pero casi acaba con la unión de una familia

Por: Renata Medina

Enero 16, 2023, 15:06

Algunas personas han encontrado en las redes sociales un medio para 'desahogarse' o solo contar su experiencias y anécdotas vividas.



Como el caso de una joven colombiana que además de contar la amarga experiencia que pasó con quién creyó era su amiga, también buscó evidenciarla.



La historia narrada en Facebook por Aliana Pernett es sobre como le ofreció a su 'mejor amiga' vivir en su casa, pero casi se involucra con su papá y aparte le roba.



Hace como seis meses, Aliana conoció a una chica de Barranquilla, la conexión con ella fue inmediata, se identificó con ella en muchas cosas y se ganó su cariño.



La 'mejor amiga' vivía con otros jóvenes, pero estos que ya la conocían no soportaron vivir más con ella y la corrieron de la casa que compartían. Aliana que fue testigo de los hechos, sintió pena por la joven y le ofreció vivir en la casa de sus padres, aunque cabe aclarar que Aliana vivía en otra casa con su novio.



La madre de Aliana recibió muy amable a la 'mejor amiga', sin saber que estaba metiendo problemas a su hogar.



Los problemas comenzaron cuando la madre de Aliana reclamó a su hija que le pidiera a su amiga que ayudara en los deberes de la casa ya que solo se la pasaba acostada y viendo el celular.



Y así lo hizo Aliana, posteriormente su 'amiga' le pidió que solicitará un préstamo de dinero con un conocido que tenía y así lo hizo, pero la 'amiga' nunca pagó.









Aliana no tenía problema por prestarle ropa a su 'amiga', pero el colmo fue cuando descubrió que está usaba hasta su ¡ropa interior!



Y por si no fuera poco, Aliana también se percató que su ropa estaba desapareciendo.



Pero, aún faltaba lo más crítico de esta historia pues una vecina le dijo a la mamá de Aliana que había visto a la joven coqueteando en el balcón con su esposo.



La mujer rápidamente se metió a despertar a su hija que ese día se había quedado a dormir en la casa para reclamarle por los presuntos coqueteos de su amiga hacia su esposo y aunque Aliana enfrentó a su amiga, esta lo negó.



Fue cuando tomó el celular de su papá que se dio cuenta que tenía registrado el número de su amiga con otro nombre y encaró a su papá sobre lo que tenía con su amiga, pero este negó que hubiera pasado algo entre ellos.



Cansada de la situación y viendo que la familia estaba en riesgo Aliana corrió a la joven de su casa, le exigió que le pagará el dinero del préstamo y le devolviera su ropa, pero esto nunca pasó.



La 'amiga' pidió disculpas y se salió del domicilio, sin embargo, una semana después Aliana se enteró que la joven hablaba mal de ella y de su familia.



'Lo único que les digo chicos es que no metan a nadie a sus casas, tu casa tu templo no dañen su tranquilidad y tampoco le dañen la tranquilidad a sus familiares, hay gente mala, hay gente desagradecida y perversa vestidos de 'amigos' y a veces hasta de familiares', aconsejó Aliana.