Joven en Camerún dedica conmovedor discurso en español al Papa

Actualmente, León XIV se encuentra de gira por el continente africano la cual ha estado marcado por encuentros con jóvenes, líderes sociales y locales.

Un momento emotivo marcó la visita del papa León XIV a Camerún, luego de que un joven universitario le dirigiera un mensaje que provocó una reacción visible del pontífice durante un encuentro con estudiantes.

El hecho ocurrió en la Universidad Católica de África Central, en Yaundé, donde el líder de la Iglesia católica sostuvo un diálogo con jóvenes en el marco de su gira por el continente africano.

¿Qué dijo el joven que conmovió al papa?

“Santísimo Padre, nosotros los jóvenes estudiantes le amamos con todo el corazón. Le amamos con todo nuestro corazón, que su presencia entre nosotros sea una fuente inagotable de gracia, y bendición del señor”.

El discurso generó una respuesta emocional que fue captada en video y posteriormente difundida en redes sociales.

Un encuentro centrado en la juventud

Durante su visita, León XIV dirigió un mensaje a estudiantes y académicos, donde subrayó la importancia de la formación ética y el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades.

El pontífice señaló que las universidades deben ser espacios de formación integral, donde se promueva tanto el conocimiento como los valores, en medio de los retos actuales.

La gira del Papa en África

El viaje de León XIV incluye varias naciones del continente africano y ha estado marcado por encuentros con jóvenes, líderes sociales y comunidades locales.

En Camerún, una de las actividades centrales fue precisamente el diálogo con universitarios, a quienes el papa ha llamado a involucrarse en la transformación social y a enfrentar problemáticas como la corrupción y la desigualdad.