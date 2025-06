Joven embarazada de 17 años es asesinada y calcinada por su novio

El atroz feminicidio mantiene consternada a la comunidad en Paraguay, presuntamente el joven no quería que su pareja tuviera al bebé por lo que planeó el crimen

El atroz feminicidio de María Fernanda Benítez, de 17 años de edad y quien estaba embarazada, mantiene consternada a la sociedad en Paraguay.

Las autoridades investigan a la pareja sentimental de la víctima y a su mejor amiga como presuntos implicados en su muerte.

María Fernanda Benítez fue reportada como desaparecida el pasado martes 27 de mayo, cinco días después su cuerpo fue encontrado calcinado en un terreno baldío de la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú.

María Fernanda estaba esperando un hijo de su pareja, pero este al parecer no quería hacerse responsable por lo que planeó darle pastillas para abortar o matarla, como finalmente ocurrió.

La necropsia reveló que María Fernanda murió por intoxicación por monóxido de carbono, por lo que se cree que aún seguía viva al momento de ser incinerada.

El cuerpo también presentaba diversos golpes y las autoridades creen que estos se presentaron luego del traslado de los restos de María Fernanda al terreno baldío, cuando se arrojaron troncos y leñas para la incineración.

Las investigaciones preliminares revelan que el crimen de Fernanda habría sido cometido por el principal sospechoso, el adolescente de 17 años, sin ayuda de ninguna persona, reveló el subjefe de Homicidios de la Policía, comisario David Delgado.

Agregó, que hay elementos que indican que los padres del sospechoso no se encontraban durante el momento en que se habría materializado el crimen en la vivienda. No obstante, refirió que no están exentos de la investigación.

La fiscal, Gladys Torales, anunció que estos serán convocados a declarar oficialmente.

Hasta el momento, la Fiscalía imputó al presunto autor por los hechos de feminicidio, aborto en grado de tentativa y violación de la patria potestad.

La otra persona procesada es la amiga de él, Mikhaela Yasy Rolón Melgajero de 19 años, por incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora.

Después de permanecer prófuga, este martes Mikhaella fue detenida por agentes de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.

La joven acusada como cómplice de la pareja de María Fernanda, llegó acompañada de su abogada y se entregó voluntariamente y quiere colaborar con la justicia en el esclarecimiento del crimen.





