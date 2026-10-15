Joni Mitchell es ciudadana de EUA tras vivir 60 años en el país

Mitchell, de 82 años, comunicó la noticia a través de Instagram, donde publicó una fotografía sosteniendo una bandera estadounidense

La legendaria cantautora canadiense Joni Mitchell anunció que se ha convertido en ciudadana estadounidense tras más de seis décadas residiendo en Estados Unidos.

Según informaron este miércoles medios canadienses, Mitchell, de 82 años, comunicó la noticia a través de Instagram, donde publicó una fotografía sosteniendo una bandera estadounidense y un video de la ceremonia en la que recibió la ciudadanía.

"Un viaje que comenzó hace 62 años", escribió la artista.

Nacida en 1943 en Fort Macleod, en la provincia canadiense de Alberta, Mitchell se trasladó a Estados Unidos en 1965 junto a su entonces marido, el músico estadounidense Chuck Mitchell.

Tras vivir en Detroit y Nueva York, se instaló en California, donde se convirtió en una de las figuras centrales de Laurel Canyon, un barrio residencial en las colinas de Hollywood que durante las décadas de 1960 y 1970 fue uno de los principales epicentros de la música folk, rock y pop del país.

La cantante reside actualmente en Santa Bárbara (California) y mantiene además una vivienda en Sunshine Coast, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

Mitchell no ha explicado públicamente por qué decidió solicitar ahora la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, durante un concierto celebrado en Los Ángeles en 2024, tras interpretar 'Dog Eat Dog' declaró: "Que se joda Donald Trump. Me encanta esa canción".

En aquel concierto también lamentó no poder votar en las elecciones presidenciales estadounidenses y recordó que seguía siendo canadiense.