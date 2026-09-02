John Ternus toma las riendas de Apple ante el reto de la IA

John Ternus asume el mando de Apple tras 15 años de Tim Cook, en una etapa marcada por la IA, costos y nuevos productos.

John Ternus toma este martes las riendas de Apple, convirtiéndose en el segundo consejero delegado de la compañía desde la salida de Steve Jobs en 2011 y poniendo fin a los 15 años de Tim Cook al frente del gigante tecnológico.

Ternus afrontará una etapa marcada por la evolución de la inteligencia artificial (IA), el encarecimiento de los componentes y la necesidad de encontrar nuevos productos capaces de repetir el éxito del iPhone.

A sus 51 años, llega al cargo con una amplia experiencia en ingeniería de hardware, área que dirigió en Apple durante los últimos años, y tras participar en el desarrollo de productos como el Apple Watch, los AirPods y las gafas Vision Pro.

Su principal reto será acelerar la estrategia de Apple en IA. Aunque la empresa, que hoy subía un 2.1 % en bolsa tras la apertura de Wall Street, ha anunciado nuevas funciones y mejoras para Siri, todavía tiene pendiente demostrar que puede convertir sus avances en productos y servicios capaces de competir con el ritmo de empresas como OpenAI o Google.

Al margen, Apple ha encarecido en los últimos meses algunos Mac y iPad y los analistas esperan que los mayores costos puedan terminar repercutiendo también en el iPhone.

El primer gran examen público de Ternus llegará el 9 de septiembre, cuando Apple presente su nueva generación de iPhone y Apple Watch.