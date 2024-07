Joe Biden, presidente de EUA, da positivo a COVID-19

El presidente estadounidense, Joe Biden, "acaba de dar positivo en covid-19", anunció este miércoles la presidenta de la organización latina UnidosUS, Janet Murguía.

La presidenta de la organización latina UnidosUS, Janet Murguía, también compartió la noticia y quien explicó que el mandatario no quería poner a nadie en riesgo y por eso no intervendrá, como tenía previsto, en la conferencia anual de ese grupo en Las Vegas.

Biden, afirmó en una entrevista con BET News publicada este miércoles que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave.

Ante la pregunta sobre qué circunstancias le harían replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: "Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema".

Esta es la primera vez que Biden deja la puerta abierta a la posibilidad de renunciar a su candidatura presidencial ante la creciente presión que ha enfrentado dentro del partido para que lo haga, a la que había respondido hasta ahora desafiante.

Biden tiene síntomas leves tras dar positivo en Covid-19, según la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Joe Biden, presenta síntomas leves tras haber dado positivo en covid-19 y no tiene fiebre, aunque ha recibido una primera dosis del medicamento Paxlovid y tiene previsto volver a su vivienda en Delaware para permanecer en aislamiento, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, detalló que Biden seguirá realizando todas sus funciones mientras está aislado en su residencia y que, de momento, tiene síntomas respiratorios que incluyen goteo nasal, tos seca y "malestar general".

La noticia la dio minutos antes la presidenta de la organización hispana UnidosUS, Janet Murguía, en la conferencia anual del grupo en Las Vegas donde Biden tenía previsto dar un discurso.

Ese discurso estaba programado para las 13.30 hora local de Las Vegas (20.30 GMT), pero se retrasó sin que se ofrecieran motivos una hora y media hasta que Murguía salió al escenario para contar que acababa de hablar con Biden por teléfono y que había dado positivo en covid-19.

Lamentablemente, acabo de hablar por teléfono con el presidente Biden. Me ha dicho que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. El presidente ha estado en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en covid. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones recomendadas y no quiere poner a nadie en riesgo, dijo Murguía.

Según explicó, Biden estaba decepcionado por no poder acudir, pero esperaba poder hacerlo en el futuro. "Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharle directamente en el futuro y que lamenta no poder estar aquí", afirmó.

Solo unas horas antes de que se conociera la noticia, Biden había visitado el restaurante mexicano The Original Lindo Michoacán, en Las Vegas, en cuyas paredes había carteles de "Latinos por Biden-Harris" y donde aprovechó para conversar con algunos comensales.

Dentro del local, Biden grabó una entrevista que se transmitirá el jueves con el medio hispano Univision.

Biden, de 81 años, que ya enfermó de Covid-19 en julio 2022 pese a estar vacunado con refuerzo, afirmó en una entrevista con BET News publicada hoy mismo que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave.

Esas afirmaciones se producen entre repetidas peticiones dentro y fuera de su partido para que ponga fin a su campaña de cara a las elecciones de noviembre, con el influyente legislador demócrata Adam Schiff solicitando públicamente hoy en un comunicado que "pase el testigo".

Varias voces del partido demócrata, donantes y comentaristas de televisión han pedido a Biden que se retire a raíz de su débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump el 27 de junio, que reavivó preocupaciones sobre su edad.

Biden es el presidente de EUA más mayor de la historia, y si fuera elegido para servir en la Casa Blanca cuatro años más, dejaría el poder con 86 años.

Comentarios