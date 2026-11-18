Tras renunciar por un escándalo personal, Jensen Huang dijo estar dispuesto a regresar a Nvidia si la junta directiva lo considera conveniente

Jensen Huang manifestó su disposición a regresar como director ejecutivo de Nvidia, luego de recibir numerosas solicitudes de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes para retomar el liderazgo de la compañía tecnológica, de la que renunció la semana pasada tras revelarse un escándalo relacionado con su vida personal.

En su primer pronunciamiento desde que dejó el cargo el pasado 12 de noviembre, el cofundador de la empresa aseguró que aceptaría volver si la Junta Directiva considera que su reincorporación sería lo mejor para la compañía, sus trabajadores, accionistas y Estados Unidos.

"Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo", expresó Huang en un comunicado difundido este martes.

El empresario afirmó que ha recibido una "avalancha de peticiones" para volver a encabezar Nvidia, firma que lideró durante más de tres décadas y que se convirtió en una de las principales compañías de la industria de la inteligencia artificial.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026 Huang reconoce errores y ofrece colaborar con investigación En su mensaje, el exdirectivo reconoció que no cumplió con las expectativas depositadas en él y admitió haber cometido "graves errores" en su vida personal. "Le causé problemas a la Junta Directiva de los que me arrepiento profundamente. Asumo plena responsabilidad por mis errores y me comprometo a cooperar con la investigación independiente de la Junta", señaló. Huang también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde su salida y destacó el significado que tiene Nvidia en su trayectoria personal y profesional. El empresario describió a la compañía como "la obra de su vida" y aseguró que construirla ha sido un privilegio. Además, expresó su agradecimiento a Estados Unidos por las condiciones que, según dijo, hicieron posible el desarrollo de la empresa. "En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia", afirmó. ¿Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia? La salida de Huang ocurrió después de que se conociera que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, una empresaria china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses por presuntos vínculos con actividades de espionaje para Pekín. Las otras dos relaciones habrían sido con empleadas de Nvidia. Tras conocerse la información, la Junta Directiva encargó una investigación independiente para determinar si alguna de estas situaciones pudo comprometer la seguridad nacional o información confidencial de la compañía. El caso también provocó reacciones en el ámbito político y empresarial. El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su respaldo a un posible regreso de Huang, mientras que el empresario Elon Musk se sumó a una campaña para apoyarlo, que, según la información proporcionada, había reunido más de 180 mil firmas. Jensen Huang comparecerá ante el Congreso de EUA La situación del exdirector ejecutivo también será abordada por legisladores estadounidenses. Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China de la Cámara de Representantes. La reunión se realizará a puerta cerrada y se espera que las respuestas del empresario queden registradas en entrevistas transcritas. Tim Teter, consejero general de Nvidia, participará en un encuentro similar al día siguiente. Mientras tanto, Nvidia se prepara para presentar sus resultados trimestrales al cierre de Wall Street. Los inversionistas esperan conocer detalles sobre el futuro de la compañía durante la conferencia posterior, que estará encabezada por su directora ejecutiva interina, Colette Kress. Por ahora, el eventual regreso de Huang dependerá de la decisión de la Junta Directiva, mientras continúa la investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon su renuncia.