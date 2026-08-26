Jefe criminal amenaza con ejecutar a rehenes en Haití

El secuestro ocurrió después del ataque iniciado durante la noche del domingo y prolongado hasta la madrugada del lunes en Kenscoff

Más de 60 personas permanecen secuestradas y bajo amenaza de muerte en Kenscoff, una comuna ubicada en las montañas que rodean Puerto Príncipe, después de una incursión de bandas armadas que dejó al menos 47 personas asesinadas.

El grupo responsable de mantener a los rehenes está encabezado por un hombre conocido como Didi o Izo 2, quien difundió un video en el que advirtió que ordenará ejecutar a los cautivos si las autoridades atacan a sus integrantes o intentan recuperar el control de la comunidad.

Entre las personas privadas de la libertad aparecen niñas, niños, mujeres, hombres y numerosos jóvenes. En las imágenes también se observa a madres amamantando a sus bebés mientras permanecen rodeadas por hombres armados.

Jefe de banda condiciona la vida de los rehenes

Didi dirigió su amenaza a Vladimir Paraison, responsable de la Policía Nacional de Haití, y exigió que las fuerzas de seguridad no utilicen drones ni realicen operaciones que causen bajas entre los integrantes de su organización.

“Si nos expulsan para que la población pueda volver a vivir en Kenscoff, expúlsennos bien. Pero no piensen que van a lanzar un ataque en el que incluso un perro que nos pertenece muera”, declaró.

Durante la grabación, el cabecilla realizó una llamada a sus hombres y les ordenó matar a “todos” los secuestrados en caso de una intervención policial. Al finalizar, sostuvo que la seguridad de los cautivos no dependía de él, sino de las decisiones del Estado.

La amenaza coloca a las autoridades ante una situación crítica: intervenir podría poner en peligro inmediato a los rehenes, mientras que suspender las operaciones permitiría que el grupo armado mantenga el control de la zona.

Masacre en Kenscoff deja 47 personas asesinadas

El secuestro ocurrió después del ataque iniciado durante la noche del domingo y prolongado hasta la madrugada del lunes en Kenscoff. Los agresores dispararon contra la población, incendiaron viviendas y vehículos y se llevaron por la fuerza a decenas de habitantes.

El balance de Naciones Unidas establece que 47 personas murieron y otras 22 resultaron heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran al menos cinco menores y dos empleados gubernamentales.

Del total de fallecidos, 22 habrían sido ejecutados dentro del recinto de una iglesia donde buscaron refugio durante la incursión. Al menos 25 viviendas también fueron incendiadas.

La matanza provocó protestas de habitantes que acusaron a las autoridades de no brindar protección suficiente, debido a que los asesinatos ocurrieron cerca de una estación policial.

Violencia agrava la crisis humanitaria en Haití

Durante los primeros seis meses de 2026, la violencia en Haití dejó al menos 3 mil 50 personas muertas y mil 401 heridas, mientras los grupos armados mantienen el control de gran parte de Puerto Príncipe y continúan expandiéndose hacia comunidades cercanas.

La crisis de seguridad coincide con una emergencia humanitaria en la que 5.8 millones de haitianos, equivalentes a aproximadamente el 52 por ciento de la población, enfrentan inseguridad alimentaria.

Además, alrededor de 1.4 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por la violencia, mientras el Gobierno promete recuperar Kenscoff y liberar a los habitantes que permanecen bajo el control de los grupos armados.