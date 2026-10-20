JD Vance cree que Trump lo apoyaría si busca la presidencia

El vicepresidente ha señalado que evaluará su futuro político después de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, considera que tendría el respaldo de Donald Trump si decide competir por la presidencia en 2028.

Sin embargo, reconoció que no ha conversado con el mandatario sobre ese apoyo y mantiene pendiente la decisión de buscar la candidatura republicana.

“Creo que si me presento, el presidente me respaldará”, declaró este lunes durante una entrevista con el analista político Mark Halperin, realizada a bordo del avión vicepresidencial cuando regresaba de un mitin republicano en Carolina del Norte.

Vance aclaró que su confianza no deriva de una conversación específica con Trump. Por ahora, ni el vicepresidente ha anunciado una candidatura ni el presidente ha formalizado su respaldo para 2028.

Decidirá después de las elecciones de noviembre

El vicepresidente ha señalado que evaluará su futuro político después de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, mientras participa en actividades de apoyo a candidatos republicanos.

La decisión también tendrá un componente familiar. Desde junio, Vance había adelantado que hablaría con su esposa, Usha, sobre los próximos pasos y expresó confianza en que Trump comprendería la determinación que tomaran.

En declaraciones recientes, también dejó abierta la posibilidad de no contender, al mencionar las responsabilidades que comparte con su esposa y la crianza de sus hijos.

Trump mantiene abierta la discusión sobre su sucesión

El presidente ha elogiado tanto a Vance como al secretario de Estado, Marco Rubio, y ha planteado la posibilidad de que ambos integren una misma fórmula electoral en 2028. En junio sostuvo que juntos serían difíciles de derrotar.

Esas expresiones no se han traducido en un anuncio formal de apoyo a un aspirante. Trump también ha considerado prematuro definir públicamente a quién respaldará en la próxima contienda presidencial.

Las declaraciones de Vance colocan nuevamente su nombre en la discusión sobre la sucesión republicana, pero dejan dos decisiones pendientes: si buscará la nominación y si Trump convertirá los elogios en un respaldo explícito.