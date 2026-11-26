El programa contempla una declaración a la prensa de Ramírez y Quirno, así como una reunión de Milei con representantes empresariales durante la tarde

Javier Milei viajará este miércoles 25 de noviembre a Paraguay para reunirse con Pedro Alliana y dar continuidad a la relación bilateral tras el cambio de Gobierno en Asunción. Será el primer encuentro presencial entre ambos desde que el mandatario paraguayo asumió el cargo el 6 de noviembre.

La salida del presidente argentino y su comitiva está prevista para las 21:00 horas de Argentina. Lo acompañará el canciller Pablo Quirno, con una agenda que incluye reuniones políticas y empresariales durante el jueves y el regreso a Buenos Aires el viernes por la mañana.

Milei y Alliana se reunirán en el Palacio de López

Las actividades del jueves comenzarán con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde Milei será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

Posteriormente, el mandatario acudirá al Palacio de López para la recepción oficial y la reunión con Alliana. Después del diálogo bilateral, el encuentro se ampliará a los integrantes de las delegaciones de ambos países.

El programa contempla una declaración a la prensa de Ramírez y Quirno, así como una reunión de Milei con representantes empresariales durante la tarde.

Hidrovía, infraestructura y energía marcan la agenda bilateral

La visita da seguimiento a la conversación telefónica que Milei y Alliana mantuvieron el 13 de noviembre, cuando expresaron su disposición a profundizar la cooperación política, económica y comercial.

Como parte de los preparativos, representantes de las cancillerías celebraron una reunión el 19 de noviembre en la que abordaron conectividad, infraestructura y cooperación energética, además de la importancia de la Hidrovía Paraguay-Paraná para el comercio y la integración regional.

Estos asuntos forman parte del trabajo bilateral previo al encuentro presidencial. Hasta el momento, no se han anunciado acuerdos derivados de la visita.

Primer encuentro tras la salida de Santiago Peña

Alliana asumió la Presidencia de Paraguay después de que el Senado destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político, en medio de la crisis financiera y política vinculada con el colapso de Ueno Bank.

El nuevo mandatario, quien ocupaba la Vicepresidencia, deberá completar el periodo constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028.

La reunión permitirá a Milei establecer un diálogo presencial con el sucesor de Peña, con quien mantenía una relación cercana, y avanzar en los asuntos compartidos entre Argentina y Paraguay.