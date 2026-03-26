Japón saca al mercado reservas de crudo por el bloqueo de Ormuz

Los barriles liberados equivalen al consumo nacional de un mes y serán suministrados en los próximos días a cuatro grandes compañías petroleras japonesas

Este jueves (horario de Asia), las autoridades japonesas comenzaron a lanzar al mercado millones de barriles de sus reservas estatales de crudo, con el fin de compensar las pérdidas de suministro debido a la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los barriles, que equivalen al consumo nacional de un mes, serán suministrados en los próximos días a cuatro grandes compañías petroleras japonesas, que los han comprado por un precio de 540,000 millones de yenes (unos 2.900 millones de euros), tal y como detalla el medio económico japonés Nikkei.

Este martes, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, avanzó en un mensaje en su cuenta de X que el país comenzaría a sacar al mercado sus reservas estatales, después de que el pasado 16 de marzo se liberase el equivalente a 15 días de suministro de las reservas privadas de las petroleras japonesas.

Takaichi dijo también que en el transcurso del mes comenzará a liberarse crudo de las reservas conjuntas que el archipiélago mantiene junto a países productores de petróleo, como Arabia Saudí o Kuwait.

Japón trae el 90 % de su petróleo crudo del Medio Oriente, y desde que comenzó la guerra, las autoridades han advertido sobre la necesidad de garantizar el suministro y reducir el impacto de la guerra en los precios de los combustibles.

El ejecutivo de Takaichi aprobó además subsidios a las petroleras para intentar que el precio de la gasolina se mantenga en torno a los 170 yenes (0,92 euros) por litro, tras llegar la semana pasada al máximo de 190,8 yenes (1,04 euros).

Este miércoles, la mandataria se reunió con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en Tokio, y le pidió que prepare “posibles liberaciones coordinadas adicionales” de crudo en caso de que la guerra en Irán se alargara.

Birol insistió en que el organismo está preparado para lanzar al mercado reservas adicionales en caso de ser necesario y agradeció a Japón su apoyo a la decisión de liberar cientos de millones de barriles de las reservas estratégicas de los países miembros para compensar las pérdidas de abastecimiento.