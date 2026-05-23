Japón investiga agresión sexual ligada a militar de EUA

La víctima pidió apoyo a una tercera persona para presentar la denuncia ante las autoridades de Okinawa, lo que derivó en el inicio formal de la investigación

Las autoridades de Japón investigan un nuevo caso de presunta agresión sexual relacionado con un militar estadounidense destinado en Okinawa, una situación que volvió a generar indignación entre residentes y autoridades locales debido al historial de incidentes vinculados con tropas de Estados Unidos en la isla.

De acuerdo con reportes difundidos por medios japoneses, el sospechoso es un hombre de unos 20 años, integrante de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Okinawa, prefectura que concentra la mayor presencia militar de Washington en territorio japonés.

Según la información disponible, el militar es investigado por presuntamente agredir a una mujer durante abril y posteriormente abandonar el lugar en un vehículo.

Las autoridades también lo señalan por provocar un accidente al impactarse contra una barandilla en la vía pública y retirarse sin reportar lo ocurrido a la Policía regional.

La víctima pidió apoyo a una tercera persona para presentar la denuncia ante las autoridades de Okinawa, lo que derivó en el inicio formal de la investigación.

Este viernes, la Policía de Okinawa remitió el caso a la Fiscalía de Naha, mientras continúan los interrogatorios y las diligencias correspondientes.

Sospechoso estaría bajo custodia militar estadounidense

Medios locales señalaron que el sospechoso permanece bajo custodia de las fuerzas militares estadounidenses mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, ni autoridades japonesas ni estadounidenses han revelado públicamente la identidad del militar involucrado.

El caso volvió a colocar bajo atención pública el comportamiento de personal militar extranjero desplegado en Okinawa y el manejo de este tipo de incidentes por parte de ambos gobiernos.

Okinawa mantiene tensión histórica por presencia militar

Okinawa alberga aproximadamente el 70 % de las instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Japón, situación que durante décadas ha provocado inconformidad entre amplios sectores de la población local.

Los delitos y casos violentos relacionados con integrantes de las fuerzas estadounidenses han sido una fuente constante de tensión social y política en la región.

Autoridades locales y organizaciones civiles han reclamado durante años mayores controles, transparencia y medidas más estrictas para evitar incidentes relacionados con tropas extranjeras.

Casos recientes aumentaron el rechazo en Okinawa

Durante 2024 y 2025 salieron a la luz varios casos de violencia sexual atribuidos a personal militar estadounidense destacado en Okinawa.

Algunos de esos incidentes tardaron meses en hacerse públicos, situación que generó fuertes críticas debido a que las autoridades locales no fueron notificadas oportunamente.

La falta de información inmediata alimentó nuevamente el rechazo social hacia la presencia militar estadounidense en la isla.

En junio de 2025, un infante de marina estadounidense fue condenado a prisión por un caso de agresión sexual contra una mujer japonesa ocurrido en Okinawa.