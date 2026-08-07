Jalapeños de Sinaloa provocaron brote de salmonela en EUA

El brote vinculado con chiles de un productor ubicado en Sinaloa ha enfermado a 345 personas en 27 estados de EUA y provocado 36 hospitalizaciones

Autoridades sanitarias de Estados Unidos determinaron que los chiles jalapeños relacionados con un brote de salmonela en 27 estados provienen de un productor ubicado en Sinaloa, México.

Hasta el momento, 345 personas han enfermado debido a una cepa de salmonela vinculada con los jalapeños. La mayoría de los casos se concentra en Minnesota y Colorado. No se han registrado muertes, aunque 36 personas han requerido hospitalización.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalaron que Coast Citrus Distributors fue la empresa encargada de distribuir los chiles en territorio estadounidense.

La compañía ya retiró los productos del mercado y comenzó a notificar a sus clientes, entre los que se encuentran reconocidas cadenas de restaurantes de comida mexicana.

93% de los entrevistados comió en restaurantes mexicanos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que 177 de las 191 personas entrevistadas, equivalentes al 93%, dijeron haber comido en algún restaurante de comida mexicana entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Entre los establecimientos mencionados se encuentran Chipotle Mexican Grill y Qdoba, cadenas que ya tomaron medidas para retirar los jalapeños relacionados con la investigación.

Chipotle informó que retiró los chiles de algunos de sus restaurantes, mientras que Qdoba eliminó de manera preventiva los jalapeños de todos sus establecimientos.

Los CDC señalaron que, debido a las medidas adoptadas por ambas cadenas, sus restaurantes ya no representan un riesgo actual y continuo para los consumidores.

La cadena Sweetgreen también retiró los jalapeños de su menú. El ingrediente era utilizado en dos de sus 15 aderezos.

Investigan si los jalapeños llegaron a supermercados

La FDA mantiene abierta una investigación para determinar si algunos de los jalapeños contaminados fueron distribuidos en tiendas de comestibles. La dependencia podría anunciar nuevos retiros de productos conforme avance la investigación.

En México, autoridades sanitarias también iniciaron una investigación. El jueves, funcionarios acudieron a una planta empacadora ubicada en Nuevo León como parte de las indagatorias para determinar el origen y la distribución de los productos.

Salmonela provoca 1.35 millones de infecciones al año en EUA

De acuerdo con los CDC, la Salmonella provoca alrededor de 1.35 millones de infecciones cada año en Estados Unidos. Los brotes de esta bacteria han sido relacionados con alimentos y otras fuentes como pepinos, huevos, leche no pasteurizada, albahaca fresca y mascotas como geckos y lagartos.

Las personas infectadas pueden presentar diarrea, fiebre y cólicos estomacales horas o días después de entrar en contacto con la bacteria. La enfermedad suele durar entre cuatro y siete días y la mayoría de los pacientes no requiere tratamiento.

Sin embargo, niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Acciones de Chipotle y Sweetgreen caen en bolsa

El brote también tuvo repercusiones financieras para algunas de las cadenas relacionadas con la investigación. Las acciones de Chipotle se desplomaron casi 10% el martes y no habían recuperado esas pérdidas.

Por su parte, los títulos de Sweetgreen cayeron 14% durante las operaciones posteriores al cierre del jueves, en medio de las preocupaciones relacionadas con el brote.