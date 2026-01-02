Jair Bolsonaro regresa a la celda tras ser dado de alta

El exmandatario permanece recluido y detenido desde noviembre en una celda especial dentro de las instalaciones policiales.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado nuevamente este jueves a la celda de la Policía Federal donde cumple una condena de 27 años de prisión por delitos relacionados con el intento de golpe de Estado, luego de recibir el alta médica tras permanecer hospitalizado durante ocho días.



Bolsonaro salió del Hospital DF Star, en Brasilia, a las 18:43 horas locales (21:43 GMT) y fue escoltado hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana integrada por vehículos oficiales y un amplio dispositivo de seguridad con motociclistas.

Trasladado de nuevo hacia las rejas



El exmandatario permanece recluido desde noviembre en una celda especial dentro de las instalaciones policiales. El pasado 24 de diciembre, la Corte Suprema autorizó su traslado al hospital para someterse a una cirugía destinada a corregir dos hernias inguinales, intervención que derivó en otros procedimientos quirúrgicos adicionales.

Su retorno a prisión ocurrió horas después de que el máximo tribunal rechazara una nueva solicitud de prisión domiciliaria por razones humanitarias, presentada por la defensa del exjefe de Estado. Los abogados argumentaron que su estado de salud se encontraba debilitado, ya que durante su hospitalización fue sometido a cuatro cirugías, tres de ellas relacionadas con un tratamiento para aliviar las persistentes crisis de hipo que ha padecido en los últimos meses.

Estado de salud del exmandatario

No obstante, en una conferencia de prensa ofrecida el miércoles, los médicos que atienden a Bolsonaro aseguraron que, aunque las molestias no fueron completamente erradicadas, su condición general es estable, motivo por el cual autorizaron su alta médica

Al negar el recurso legal, el magistrado Alexandre de Moraes sostuvo que, por el momento, no se cumplen los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria, especialmente debido a los antecedentes del condenado, quien habría incumplido reiteradamente las medidas cautelares impuestas cuando permanecía bajo arresto domiciliario.

El juez recordó además que Bolsonaro destruyó la tobillera electrónica con la que se monitoreaban sus movimientos, hecho que fue interpretado por las autoridades como un intento de evasión, lo que influyó de manera determinante en la negativa del beneficio solicitado.

Con Información de EFE