Italia envía aviones para combatir incendios en Portugal

Italia desplegó dos aviones Canadair para apoyar combate de los incendios forestales en Portugal, donde el fuego de Vouzela ha consumido unas 10 mil hectáreas

El Gobierno de Italia envió este sábado dos aviones anfibios Canadair del Cuerpo Nacional de Bomberos para apoyar las labores de combate a los incendios forestales que afectan a Portugal, informó el Departamento de Protección Civil italiano.

Las aeronaves despegaron del aeropuerto de Roma-Ciampino y tendrán como base de operaciones la ciudad de Beja, en el sur de Portugal, desde donde participarán en las tareas de extinción del incendio de Vouzela, considerado actualmente el foco más crítico del país.

El incendio de Vouzela es el más preocupante

De acuerdo con la información oficial, el incendio que afecta a Vouzela, en el centro de Portugal, ha devastado alrededor de 10 mil hectáreas, por lo que concentra los principales esfuerzos de las autoridades para contener su avance.

Los aviones Canadair están especializados en el combate de incendios forestales, ya que pueden cargar y descargar grandes volúmenes de agua para apoyar las operaciones aéreas de extinción.

Respuesta coordinada a nivel europeo

El despliegue de las aeronaves italianas se realizó después de que las autoridades portuguesas solicitaran apoyo al Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de Bruselas.

Los aviones fueron movilizados como recursos rescEU-IT dentro del mecanismo europeo de protección civil, diseñado para brindar asistencia entre los países miembros ante emergencias de gran magnitud.

La ayuda enviada por Italia se añade al contingente militar especializado que el Gobierno de España anunció que enviará para colaborar en las labores de extinción, así como al apoyo solicitado por Portugal a Marruecos para hacer frente a los incendios forestales.