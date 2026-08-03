Italia confirma siete fallecidos en accidente aéreo en Perú

Italia confirmó la muerte de siete de sus ciudadanos en el accidente de una avioneta en Nazca, donde también fallecieron españoles, alemanes y peruanos

El Gobierno de Italia confirmó este domingo el fallecimiento de siete de sus ciudadanos en el accidente de una avioneta turística ocurrido en Perú, mientras realizaba un sobrevuelo sobre las Líneas de Nazca. En el siniestro también perdieron la vida dos españoles, dos alemanes y dos integrantes peruanos de la tripulación.

El Ministerio de Exteriores de Italia informó que la Embajada en Lima estableció contacto con las autoridades peruanas para confirmar el deceso de los pasajeros y notificar oficialmente a sus familiares.

Embajada brinda apoyo a las familias

La dependencia señaló que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, mantiene comunicación permanente con la representación diplomática italiana en Perú, la cual envió personal al lugar del accidente mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Medios italianos indicaron que las víctimas pertenecían a dos familias amigas originarias de la ciudad de Monza, en el norte de Italia, quienes acostumbraban viajar juntas.

Tras confirmarse la tragedia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas mediante un mensaje en la red social X, donde manifestó sus condolencias en nombre del Gobierno italiano y a título personal por la pérdida de los connacionales.

La aeronave reportó una emergencia

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nazca, poco después de que la aeronave despegara desde Pisco, en la región de Ica, con el propósito de realizar un recorrido turístico sobre los geoglifos.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, la avioneta, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, reportó una situación de emergencia a la torre de control cuando sobrevolaba las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, antes de perder toda comunicación.

Las autoridades confirmaron que el accidente cobró la vida de los once turistas que viajaban a bordo, de nacionalidades italiana, española y alemana, así como de los dos tripulantes peruanos que operaban la aeronave.