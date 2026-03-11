Italia compra Caravaggio por más de 30 millones de dólares

Con esta operación, el gobierno italiano busca reforzar la presencia de obras maestras dentro de las colecciones públicas

Italia sumó una nueva pieza clave a su patrimonio artístico con la compra de un retrato atribuido a Caravaggio, una obra considerada fundamental para entender la evolución del retrato barroco. La pintura, adquirida por el Estado por 30 millones de euros, pasará a formar parte de la colección permanente del Palazzo Barberini en Roma, uno de los museos más importantes dedicados al arte del Barroco.

La adquisición se concretó tras más de un año de negociaciones con una colección privada. Con esta operación, el gobierno italiano busca reforzar la presencia de obras maestras dentro de las colecciones públicas y facilitar el acceso a investigadores y visitantes interesados en la historia del arte europeo.

Por qué esta obra fue clave para redescubrir a Caravaggio

El retrato ganó notoriedad en el mundo académico gracias al crítico de arte Roberto Longhi, quien en 1963 publicó un artículo titulado “El verdadero ‘Maffeo Barberini’ de Caravaggio”. En ese texto analizó la obra y defendió su atribución al pintor lombardo.

Desde entonces, la pintura ha sido considerada por numerosos especialistas como una pieza auténtica del artista y un ejemplo temprano de su capacidad para transformar el retrato tradicional.

“Uno de los momentos fundacionales del retrato moderno”.

Con esa frase, Longhi describió la importancia de la obra, destacando la forma en que el pintor introdujo una intensidad psicológica poco común en la pintura de su tiempo.

La estrategia de Italia para proteger su patrimonio artístico

El Ministerio de Cultura italiano explicó que la compra forma parte de un plan más amplio para fortalecer el patrimonio cultural nacional. El objetivo es recuperar o conservar obras relevantes dentro de museos públicos para garantizar su estudio y preservación.

“Esta es una obra de importancia excepcional”.

Con estas palabras, el ministro de Cultura Alessandro Giuli destacó la relevancia histórica del retrato y su papel dentro del redescubrimiento moderno de Caravaggio.

La adquisición también sigue a otras compras recientes destinadas a ampliar las colecciones públicas italianas, entre ellas el “Ecce Homo” de Antonello da Messina, otro ejemplo destacado del arte renacentista y barroco presente en los museos del país.

Dónde se exhibirá el retrato de Caravaggio en Roma

La pintura será expuesta en el Palazzo Barberini, museo que alberga una de las colecciones más importantes de arte barroco en el mundo. Allí se mostrará junto a otras obras de Caravaggio y de artistas contemporáneos que marcaron el desarrollo de este periodo artístico.

Entre ellas destaca “Judit y Holofernes”, otra pintura del mismo autor que el Estado italiano adquirió en 1971 y que actualmente forma parte de las piezas más conocidas del museo.

La incorporación del retrato de Maffeo Barberini permitirá ampliar el conjunto de obras del pintor disponibles al público y reforzar el papel del museo romano como uno de los centros de referencia para estudiar el legado artístico de Caravaggio.