El partido de Giorgia Meloni presentó una enmienda para vetar las redes sociales a menores de 13 años y limitar su uso hasta los 16

El Parlamento de Italia analizará una propuesta para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 13 años y establecer restricciones para los adolescentes de entre 13 y 16 años, mediante una enmienda impulsada por el partido Hermanos de Italia (HdI), encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni.

La iniciativa será incorporada al denominado "Decreto Seguridad", un paquete de medidas contra la criminalidad juvenil que actualmente se encuentra en trámite en la Cámara de los Diputados.

Fabio Rampelli, vicepresidente de la Cámara y promotor de la propuesta, explicó que el objetivo es impedir que los menores de 13 años utilicen estas plataformas, mientras que los adolescentes de hasta 16 años tendrían un acceso limitado y sus perfiles estarían vinculados con los de sus padres.

La propuesta busca proteger a menores en internet

La enmienda sigue una línea similar a la planteada en la futura Ley de Infancia de la Unión Europea, conocida como "EU Kids Act", que contempla restringir el acceso de los menores a las redes sociales y establecer límites para los adolescentes.

Sin embargo, la Comisión Europea decidió en octubre aplazar durante un año los proyectos nacionales que puedan coincidir con las futuras disposiciones comunitarias para proteger a los menores en internet. Esta decisión afectó especialmente a Austria, que previamente había anunciado una iniciativa con objetivos similares.

Rampelli asegura que la enmienda fue negociada con Bruselas

Ante la posibilidad de que la propuesta italiana entre en conflicto con las futuras normas europeas, Rampelli afirmó que Bruselas no bloqueará la enmienda, debido a que fue negociada previamente con las autoridades comunitarias.

El legislador también señaló que la iniciativa retoma un proyecto de ley presentado anteriormente en el Senado por Hermanos de Italia y el partido centrista Italia Viva, el cual ya había sido notificado a la Unión Europea.

Legislador advierte sobre los efectos de las redes sociales

Rampelli defendió la propuesta al considerar que las plataformas digitales pueden representar un riesgo para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, además de generar preocupación entre las familias por el uso excesivo de dispositivos y servicios digitales.

"No hace falta decir que esta enmienda podría suponer un punto de inflexión decisivo para los padres que sufren la dependencia digital de sus hijos y para los menores, hacia quienes las grandes plataformas de redes sociales han aplicado algoritmos devastadores para su salud mental, su salud psicofísica y con fines comerciales deleznables", expresó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

La propuesta deberá avanzar en el proceso legislativo correspondiente dentro de la Cámara de los Diputados, donde se determinará su futuro como parte de las medidas incluidas en el Decreto Seguridad.