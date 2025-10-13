Israel ordena destruir túneles de Hamas tras liberar rehenes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, instruyó a las Fuerzas Armadas a enfocarse en la destrucción de los túneles construidos por milicias en Gaza,

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, instruyó a las Fuerzas Armadas a enfocarse en la destrucción de los túneles construidos por milicias en Gaza, principalmente Hamas, una vez sean liberados los rehenes, previstos para este domingo o el próximo lunes, según el acuerdo de alto el fuego.

Katz destacó que esta acción representa "el principal significado de la aplicación del principio acordado de desmilitarización de Gaza y desarme de Hamas" y pidió a las fuerzas militares estar listas "para llevar a cabo esta misión".

Actualmente, Israel mantiene control militar sobre los extremos norte y sur de la franja de Gaza, así como una amplia franja en la frontera oriental. Sin embargo, no está claro cómo intervendrá el ejército para demoler túneles ubicados fuera de estas zonas bajo control israelí, según el plan de paz del presidente Donald Trump.