Israel lanza una nueva ola de ataques contra Teherán

Desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán, los bombardeos cruzados no han cesado

El Ejército de Israel anunció una nueva ofensiva aérea en la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en “el corazón de Teherán”, la capital de Irán

En un escueto mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que han "iniciado una ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán".

Al Jazeera y otros medios han informado de explosiones en Teherán, que no han podido confirmarse.

Cerca de la medianoche, Jerusalén fue blanco de al menos cuatro oleadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.

Desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán, los bombardeos cruzados no han cesado, con un impacto más amplio sobre Irán que sobre Israel.

En suelo israelí han fallecido 15 personas por los misiles iraníes, mientras que en Cisjordania han muerto cuatro.

La última cifra oficial de víctimas mortales en Irán se publicó el 5 de marzo: 1.230 personas.