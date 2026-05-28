Israel lanza nuevos ataques contra Hezbollah en Líbano

De acuerdo con las FDI, durante esta semana el Ejército israelí ha atacado aproximadamente 550 objetivos relacionados con Hezbollah

Israel intensificó nuevamente su ofensiva militar en el sur del Líbano con una nueva serie de ataques contra posiciones de Hezbollah en la ciudad de Tiro, pese al acuerdo de alto el fuego que ambas partes mantienen desde abril.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron durante la madrugada del jueves que iniciaron bombardeos contra infraestructura vinculada al grupo chií libanés, en medio de una escalada que ha incrementado la tensión en la región fronteriza.

Israel amplía ofensiva sobre Tiro y sur del Líbano

En un comunicado difundido a través de Telegram, el Ejército israelí informó:

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a atacar la infraestructura de Hezbollah en la zona de Tiro”.

La ofensiva ocurre después de que Israel emitiera dos órdenes de evacuación masiva dirigidas a residentes del sur libanés.

La primera advertencia fue lanzada específicamente para la ciudad de Tiro, una de las zonas más importantes del sur del Líbano y donde habitan aproximadamente 200 mil personas. Apenas dos horas después del aviso comenzaron los bombardeos israelíes.

Posteriormente, las fuerzas israelíes ordenaron a toda la población ubicada al sur del río Zahrani desplazarse hacia el norte y declararon como “zona de combate” cerca del 18 por ciento del territorio libanés comprendido entre la frontera e Israel y la nueva línea militar establecida por las FDI.

Bombardeos dejan muertos y aumentan tensión regional

Al menos dos personas murieron tras ataques aéreos registrados en la zona de Deir Amas, ubicada en las cercanías de Tiro.

Mientras tanto, autoridades israelíes aseguran que Hezbollah ha continuado operando militarmente pese al acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y el Gobierno libanés en abril y prorrogado posteriormente el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con las FDI, durante esta semana el Ejército israelí ha atacado aproximadamente 550 objetivos relacionados con Hezbollah dentro del territorio libanés.

La cifra refleja una de las ofensivas más intensas registradas desde que inició la actual escalada fronteriza entre ambas partes.

Netanyahu anuncia nuevas “zonas estratégicas”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, adelantó desde el martes que su gobierno ampliaría las operaciones militares en el Líbano.

El mandatario también confirmó que el Ejército buscará tomar nuevas “zonas estratégicas” en el sur libanés con el argumento de frenar ataques con drones, cohetes y misiles atribuidos a Hezbollah.

La intensificación de las operaciones ha generado preocupación internacional debido al riesgo de una mayor expansión del conflicto en Medio Oriente, particularmente por la relación entre Hezbollah e Irán.

Alto el fuego permanece bajo presión

Aunque el alto el fuego continúa oficialmente vigente, la situación en la frontera entre Israel y Líbano se mantiene extremadamente frágil.

Organismos internacionales han advertido sobre el impacto humanitario derivado de los bombardeos y desplazamientos forzados en comunidades del sur libanés, donde miles de personas continúan abandonando sus hogares ante el temor de nuevos ataques.

La escalada también ocurre mientras Estados Unidos mantiene negociaciones diplomáticas paralelas en la región para evitar un conflicto de mayor escala entre Israel, Hezbollah e Irán.