Israel ataca objetivos militares en Irán tras ataque iraní

Este ataque contra se da horas después de que Teherán lanzara varias oleadas de misiles como represalia por los bombardeos contra el Líbano

El Ejército de Israel informó este lunes que llevó a cabo ataques contra "objetivos militares" ubicados en el oeste y centro de Irán, apenas unas horas después de que Teherán lanzara varias oleadas de misiles como represalia por los bombardeos israelíes contra el Líbano.

A través de un comunicado difundido en Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que su Fuerza Aérea ejecutó la operación, aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre los blancos alcanzados.

Reportan explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz

La agencia iraní Fars reportó que se registraron explosiones en distintos puntos de las ciudades de Teherán, Isfahán y Tabriz, en medio del incremento de las tensiones entre ambos países.

La ofensiva israelí se produjo después de que la televisión estatal iraní confirmara el lanzamiento de misiles contra territorio israelí, una acción que Teherán presentó como respuesta a los recientes ataques de Israel en el Líbano.

Irán respondió a bombardeo en Beirut

Los misiles iraníes fueron disparados luego del ataque israelí contra dos edificios de apartamentos ubicados en los suburbios del sur de Beirut, zona conocida como Dahye, donde al menos dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas.

Israel aseguró que el objetivo de la operación era un cuartel del grupo chií Hizbulá, mientras que Irán había advertido previamente que cualquier nueva ofensiva contra el Líbano provocaría una respuesta militar, al considerar que el alto al fuego alcanzado con Estados Unidos el pasado 8 de abril también protegía al país árabe.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó haber interceptado todos los misiles lanzados desde Irán.

Trump busca evitar una nueva escalada en Oriente Medio

La reanudación de las hostilidades amenaza las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para contener el conflicto en Oriente Medio.

Ante este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que buscará convencer al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de no responder militarmente al ataque iraní.

"Voy a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump en una conversación telefónica con un reportero de Axios.