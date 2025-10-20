Israel ataca Gaza al acusar a Hamás de violar cese al fuego

Uno de los ataques tenía como objetivo la sede del Gobierno de Hamás. La mayor parte de los fallecidos se encontraban en la zona norte del enclave

El Ejército de Israel lanzó varios ataques aéreos contra la Franja de Gaza, lo que dejó al menos 20 personas sin vida tras presuntos enfrentamientos con milicianos gazatíes.

De acuerdo con información, los ataques se reportaron en la zona centro y norte del enclave. Sin embargo, se destaca que el ataque registrado en Nuseirat tenía como objetivo una sede de la policía del Gobierno de Hamás.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu ordenó bombardear "enérgicamente infraestructuras terroristas" en Gaza después de que una serie de combatientes abrieron fuego contra los soldados israelíes, lo que desencadenó una serie de bombardeos.

Trump afirma que "no hay plazo" para Hamás

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no existe un plazo para el desarme de Hamás.

"No es un plazo fijo, pero es un plazo que tengo en mente, y si en algún momento no hacen lo que se supone que deben hacer, tendremos que hacerlo por ellos", afirmó en una entrevista.

Previo al ataque, el Departamento de EStado advirtió que Hamás planeaba "una violación inminente" de la tregua, que implicaría un ataque en suelo palestino.