Israel anuncia nueva oleada de ataques en territorio iraní

El Ejército de Israel informó sobre una serie de bombardeos dirigidos contra alrededor de 30 objetivos en el oeste y centro de Irán durante la madrugada del domingo, en un nuevo episodio de la escalada militar en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, las operaciones estuvieron enfocadas en sistemas de defensa aérea, plataformas de lanzamiento de misiles, instalaciones vinculadas al gobierno iraní y centros de mando militar. Las fuerzas israelíes señalaron que las acciones continuarán hasta reducir la capacidad operativa de Teherán para representar una amenaza.

Reportan explosiones en Teherán

De manera paralela, las agencias iraníes Mehr e Isna informaron sobre explosiones registradas en distintos puntos de Teherán, capital que ya había sido impactada un día antes tras la ofensiva conjunta emprendida por Estados Unidos e Israel.

Desde el primer ataque, ambas naciones han intercambiado múltiples ofensivas con el uso de drones y misiles. Irán respondió con disparos dirigidos hacia ciudades israelíes como Tel Aviv y Jerusalén, además de extender acciones militares contra Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, países considerados aliados estratégicos de Washington y donde existen bases militares estadounidenses.

Confirman muerte de Alí Jameneí

El ataque inicial tuvo consecuencias de alto impacto político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, información que posteriormente fue confirmada por medios estatales iraníes.

De acuerdo con reportes de la Media Luna Roja, los bombardeos dejaron al menos 200 personas fallecidas en Irán, además de un número aún no determinado de heridos.

Tensión en medio de negociaciones nucleares

La ofensiva se produjo mientras Washington y Teherán mantenían conversaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. Trump argumentó que la decisión militar buscó impedir que Irán continúe con el enriquecimiento de uranio y debilitar la estructura de poder encabezada por el ayatolá.

La situación ha generado una nueva fase de inestabilidad en Medio Oriente, con implicaciones diplomáticas y militares que podrían extenderse en los próximos días.