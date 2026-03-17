Israel anuncia nueva ola de ataques contra Irán y Líbano

Israel informó que intensificará bombardeos contra Irán y posiciones de Hezbolá en Líbano tras detectar el lanzamiento de misiles por parte de Irán

La madrugada de este martes (tiempo local), Israel anunció que se llevará a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en contra de "infraestructuras en Irán y otras controladas por Hezbolá en Líbano".

De acuerdo a un mensaje publicado en sus redes sociales, el Ejército de Israel informó que estos nuevos ataques se realizarán después de que se detectara el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no aportaron, de momento, más detalles sobre la ofensiva.

Previo a este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio.

Por su parte, Hezbolá informó a través de varios comunicados que había realizado ataques en contra de efectivos israelíes "con andanadas de cohetes" en varias zonas del sur de Líbano.

Tras darse a conocer la nueva ofensiva de Israel, la agencia de noticias libanesa NNA informó de ataques israelíes contra varias localidades, entre ellas Qana y Mjadel, en el sur del país, o el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.

El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace dos semanas contra el Líbano se elevó a 886, mientras que los heridos superan los 2,140, informó el lunes el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.