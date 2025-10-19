Israel afirma que Hamás entregó dos ataúdes de rehenes fallecidos

A pesar del deseo de Israel por que se entreguen los cuerpos con rapidez, Hamás afirma que no es posible debido a los obstáculos que invaden al enclave

El Ejército de Israel informó que el grupo Hamás entregó dos ataúdes que contenían rehenes fallecidos al al Comité Internacional de la Cruz Roja en Franja de Gaza.

Durante la última semana, el grupo rebelde entregó los restos de 10 de 28 rehenes fallecidos que quedaban en Gaza, lo que se consideró como un paso clave en el cese al fuego pactado para finalizar la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

A pesar de que el Gobierno de Israel desea que Hamás entregue los restos más rápido, el grupo palestino afirmó que el proceso es obstaculizado por la devastación, los explosivos sin detonar y el control militar que se mantiene en algunas áreas de Gaza.

Aún no han sido revelados de las víctimas entregadas a Israel.