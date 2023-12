Israel acusa a Hamás de 'drogar' a rehenes liberados

Israel afirmó que los 110 rehenes liberados por Hamás recibieron dosis de sedantes y comida extra antes de ser devueltos, con el propósito de aparentar bienestar y felicidad ante las cámaras.

El uso del sedante y relajante muscular Klonopin, un tipo de benzodiazepina, fue señalado por el líder del Ministerio de Salud israelí, generando polémica por las condiciones de los prisioneros bajo cautiverio.

Esto podría explicar por qué al menos una rehén se volvió viral por su supuesta “mirada de amor” hacia un combatiente de Hamás, pues además el Klonopin produce una sensación de euforia.

A Palestinian fighter from the Al-Qassam Brigades says Bye Maya .. pic.twitter.com/jN3eh5Vkvz