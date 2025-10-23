Islandia registra mosquitos por primera vez en su historia

Tras récord de calor, un hombre encontró dos mosquitos de la especie Culiseta annulata, los cuales pueden sobrevivir al invierno

¿Los mosquitos conquistarán el mundo?

Esta es la pregunta que no debemos empezar a hacer a partir de este miércoles, pues por primera vez en la historia se encontraron mosquitos en Islandia después de que el país nórdico experimentara un récord de altas temperaturas esta primavera.

De acuerdo a los medios locales, el aficionado a los insectos, Bjorn Hjaltason, se encontró con los mosquitos durante varias noches de este mes después de utilizar cuerdas empapadas en vino para observar polillas.

Durante su intento de observar polillas, Hjaltason observó dos mosquitos, una hembra y un macho, los cuales posteriormente confirmó que se trataban de la especie Culiseta annulata.

Esta especie tiene la particularidad de ser una de las pocas que sobreviven al invierno.

Previo a este descubrimiento, Islandia era uno de los dos únicos países libres de mosquitos en el mundo, debido en gran parte a su clima frío.

Ahora, la única zona libre de mosquitos en el globo es la Antártida.

Este descubrimiento fue compartido por Hjaltason en una página de Facebook dedicada a la fauna local, y en su publicación adjuntó imágenes de los insectos, describiéndolos como un mosquito extraño en una cinta de vino tinto".

Tras esto, Hjaltason envió los insectos al Instituto Islandés de Historia Natural para su identificación, donde el entomólogo Matthías Alfreðsson confirmó que esta especie es común en partes de Europa y el norte de África.

Sin embargo, aunque son comunes en estas regiones, Alfreðsson declaró a CNN que aún no está claro cómo llegaron a Islandia.

Del mismo modo, aseguró que se necesitará de un mayor monitoreo durante la primavera para poder determinar si la especie de mosquito se ha establecido realmente en el país.