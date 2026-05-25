Irrumpen hospital en Congo para exigir cuerpos de familiares

Se trata del tercer ataque registrado en apenas una semana contra instalaciones médicas que atienden casos sospechosos o confirmados de ébola.

Un grupo de jóvenes irrumpió violentamente la noche del domingo en el Hospital General de Mongbwalu, en el este de la República Democrática del Congo, donde permanecen internados pacientes con ébola, lo que provocó momentos de tensión y una evacuación de emergencia dentro del centro médico.

De acuerdo con autoridades sanitarias locales, los atacantes ingresaron a las instalaciones exigiendo la entrega de los cuerpos de dos familiares presuntamente fallecidos a causa del virus. Durante el incidente se reportaron disparos en las inmediaciones del hospital, mientras médicos y enfermeros intentaban poner a salvo a pacientes y trabajadores de salud.

El doctor Richard Lokudu, director médico del hospital, confirmó que el centro quedó bajo alerta máxima tras el ataque, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas o fallecidas durante los disturbios.

Violencia complica combate contra el ébola

El ataque al hospital ocurre en medio de un nuevo brote de ébola que mantiene bajo presión a las autoridades sanitarias del Congo y a organismos internacionales. Se trata del tercer ataque registrado en apenas una semana contra instalaciones médicas que atienden casos sospechosos o confirmados de la enfermedad.

Las autoridades congoleñas han endurecido las medidas sanitarias para evitar una mayor propagación del virus, incluyendo restricciones a funerales y reuniones masivas. Sin embargo, estas disposiciones han generado inconformidad entre habitantes de varias comunidades.

OMS eleva nivel de riesgo del brote

La Organización Mundial de la Salud elevó recientemente el nivel de riesgo del brote de ébola en Congo de “alto” a “muy alto” dentro del país, aunque aseguró que la posibilidad de propagación internacional continúa siendo baja.

El Ministerio de Comunicación congoleño informó este domingo que existen al menos 904 casos sospechosos de ébola, principalmente en la provincia de Ituri, además de más de un centenar de muertes relacionadas con la enfermedad.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja confirmó además la muerte de tres voluntarios que habrían contraído el virus mientras manipulaban cadáveres durante una misión humanitaria en marzo pasado.