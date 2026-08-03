Irán y Omán avanzan en acuerdo sobre estrecho de Ormuz

Teherán y Mascate negocian una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz, aunque Irán niega que implique su reapertura o cierre

Irán informó que sus negociaciones con Omán sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz avanzan hacia una etapa final, con el objetivo de establecer una nueva ruta de navegación marítima, aunque aclaró que el posible acuerdo no está relacionado con la reapertura o cierre del estratégico paso.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, presentó ante el gabinete un informe sobre el avance de las conversaciones entre Teherán y Mascate, en las que ambas partes buscan alcanzar un entendimiento sobre una nueva vía de tránsito.

Negocian una nueva ruta marítima

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó que la propuesta en discusión no corresponde ni a la ruta norte planteada por Irán ni al recorrido sur propuesto por Omán anteriormente.

"La ruta acordada no será ni la ruta norte ni la actual ruta sur, sino un nuevo recorrido sobre el que ambas partes llegarán a un entendimiento", señaló el funcionario iraní.

Bagaei aseguró que el acuerdo en negociación no implica una decisión sobre la apertura o mantenimiento del cierre del estrecho, sino únicamente la definición de un nuevo trayecto para el tránsito marítimo.

Irán mantiene sus condiciones

El portavoz iraní afirmó que Teherán rechaza la ruta marítima utilizada actualmente debido a lo que considera riesgos relacionados con la inseguridad regional y afectaciones a sus intereses nacionales.

Asimismo, indicó que Irán continuará tomando decisiones con base en sus propios intereses y que no modificará sus posturas ante amenazas o presiones externas.

Ormuz, punto clave de la tensión internacional

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de tensión dentro del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, debido a su importancia para el transporte mundial de energía.

Antes del inicio de la escalada militar, por esta zona circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima a nivel global.

Disputa por el cierre del estrecho

Irán declaró el cierre del estrecho el pasado 12 de julio, después de que Estados Unidos realizara ataques contra territorio iraní en respuesta a acciones de Teherán contra embarcaciones comerciales que intentaban utilizar la ruta propuesta por Omán.

Por su parte, Washington restableció medidas de bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en la región, además de advertir sobre posibles ataques contra instalaciones energéticas del país persa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró posteriormente que Irán y otros países de Medio Oriente solicitaron retrasar nuevas acciones militares luego de alcanzar parámetros para un posible acuerdo.

Según el mandatario estadounidense, dicho entendimiento contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz y medidas relacionadas con la amenaza nuclear iraní.