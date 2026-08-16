Irán y Omán acuerdan ruta segura en el estrecho de Ormuz

Irán y Omán avanzaron en un acuerdo para establecer una ruta segura de navegación en Ormuz, aunque aún negocian detalles antes de emitir una declaración

Irán y Omán alcanzaron un acuerdo sobre el trazado de una ruta segura para la navegación de buques por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque todavía mantienen conversaciones para resolver algunos puntos pendientes.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, informó que las negociaciones entre ambos países han mostrado avances durante las últimas tres semanas y que ya existe un entendimiento sobre el mapa de la vía de navegación.

Aún falta definir los últimos detalles

El funcionario no reveló las características de la ruta acordada, pero señaló que Teherán y Mascate continúan trabajando en los asuntos que quedan por resolver. Entre ellos se encuentra la elaboración de una declaración conjunta que deberá ser emitida por ambas partes.

Bagaei aseguró que los detalles serán dados a conocer una vez que el proceso de negociación haya concluido y se concrete el acuerdo definitivo.

El portavoz destacó que el entendimiento con Omán constituye un acuerdo bilateral e independiente, cuyo objetivo es garantizar el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho.

Sin embargo, sostuvo que las conversaciones han avanzado pese a lo que calificó como “obstrucciones” de Estados Unidos.

El funcionario iraní afirmó que la normalización completa del transporte comercial por Ormuz dependerá, entre otros aspectos, del término de las que Teherán considera acciones ilegales, amenazas, injerencias y del bloqueo marítimo estadounidense.

Ormuz, una vía clave para el petróleo mundial

Las negociaciones entre Irán y Omán comenzaron hace aproximadamente tres meses debido a la importancia estratégica del estrecho, por donde circulaba cerca del 20 % del petróleo mundial antes del inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre de Ormuz después de nuevos ataques estadounidenses contra el sur de su territorio. En respuesta, la República Islámica lanzó ataques contra objetivos de Estados Unidos ubicados en distintos países de Oriente Medio, mientras Washington restableció el bloqueo naval contra Irán.

En este contexto, Irán ha exigido a Estados Unidos poner fin al conflicto, retirar el bloqueo sobre sus puertos y embarcaciones y permitir nuevamente la comercialización de su petróleo en los mercados internacionales.

Teherán plantea estas condiciones como parte de sus demandas para avanzar hacia la reapertura del estrecho y recuperar el tránsito comercial por una de las principales rutas marítimas para el suministro energético mundial.