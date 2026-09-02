Irán vuelve a atacar una base estadounidense en Jordania

Las autoridades iraníes reportaron varias personas fallecidas y al menos 50 heridas, aunque no precisaron el número total de víctimas mortales

Irán lanzó una nueva ofensiva contra instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses en Jordania, en respuesta a los bombardeos ejecutados previamente por Washington sobre territorio iraní.

El ataque representa el segundo intercambio directo entre ambos países en menos de 48 horas, después de aproximadamente un mes sin agresiones cruzadas de esta magnitud.

La Guardia Revolucionaria iraní informó que la operación se desarrolló entre la noche del martes y la madrugada del miércoles y tuvo como objetivo Camp Titin, una instalación donde permanecen integrantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Irán lanza misiles balísticos contra Camp Titin

De acuerdo con el comunicado iraní, fueron empleados misiles balísticos pesados contra la base. Teherán aseguró haber destruido parte de su infraestructura, aunque hasta el momento no existe información independiente que confirme el alcance de los daños.

El Ejército de Jordania informó que sus sistemas defensivos interceptaron diez de los proyectiles lanzados desde Irán, mientras que otros tres impactaron en lugares alejados de centros poblados. Las autoridades jordanas indicaron que no se registraron víctimas por la caída de los misiles.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre militares estadounidenses muertos o heridos. Las autoridades mantienen la evaluación de las instalaciones para determinar si la ofensiva provocó afectaciones materiales.

Teherán responde a nuevos bombardeos estadounidenses

La Guardia Revolucionaria presentó el lanzamiento como una represalia por los ataques realizados el martes por Estados Unidos contra objetivos vinculados con ese cuerpo militar iraní.

Washington no detalló las instalaciones alcanzadas, mientras que Irán sostuvo que uno de los bombardeos impactó una vivienda en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes reportaron varias personas fallecidas y al menos 50 heridas, aunque no precisaron el número total de víctimas mortales.

Estados Unidos justificó sus operaciones como una respuesta a los presuntos intentos iraníes de afectar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y atacar al personal militar estadounidense desplegado en Medio Oriente.

Escala la tensión alrededor del estrecho de Ormuz

La nueva ofensiva ocurre después del ataque estadounidense del domingo contra la isla iraní de Larak. Según Washington, en ese punto se encontraban lanzadores preparados para enviar cohetes cargados con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz. La operación dejó dos personas muertas, de acuerdo con información difundida tras el bombardeo.

Irán respondió inicialmente con misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein, en Jordania. Aquellos proyectiles fueron interceptados por las defensas estadounidenses y jordanas sin que se reportaran daños importantes.

El ataque contra Camp Titin abre un nuevo episodio en la escalada, mientras Estados Unidos e Irán mantienen versiones distintas sobre los resultados de sus respectivas operaciones y aumentan la actividad militar alrededor de una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.