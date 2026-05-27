Irán restaura parcialmente acceso a internet tras 88 días

Irán restauró parcialmente el acceso a internet global tras casi tres meses de restricciones derivadas de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Irán restauró este martes el acceso parcial a internet global tras casi tres meses de un corte que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra este país el pasado 28 de febrero, informó la organización NetBlocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

“Las métricas en tiempo real indican que se ha restablecido parcialmente la conexión a internet en Irán en el día 88, tras 2093 horas de aislamiento casi total de las redes internacionales”, indicó NetBlocks en X.

El organismo recordó que se trata del “corte de Internet nacional más prolongado de la historia moderna”.

El Gobierno iraní ordenó reactivar el servicio

La restauración parcial de las conexiones de internet se produjo un día después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenara el restablecimiento del servicio.

El regreso de internet internacional se había convertido en uno de los asuntos más sensibles del debate político iraní tras meses de restricciones que afectaron especialmente a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

El ministro iraní de Comunicaciones, Sattar Hashemi, informó que el corte de internet global representa pérdidas de aproximadamente 30 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores vinculados con la economía digital.

Negociaciones avanzan entre Irán y Estados Unidos

La restauración parcial ocurre en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y alcanzar un acuerdo que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras que las discusiones sobre el programa nuclear iraní quedarían para una etapa posterior.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que todavía quedan discrepancias por resolver en el borrador inicial del acuerdo y consideró que las conversaciones tomarán “unos días” más.