Irán respondió tras el ataque de EUA a petrolero en Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní denunció también un ataque estadounidense contra una de sus torres de comunicaciones en la isla de Qeshm

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) afirmó este miércoles que atacó un barco norteamericano como respuesta a una ofensiva previa de Estados Unidos contra un petrolero iraní cerca del Estrecho de Ormuz, en una nueva ronda de agresiones en la que ambas partes se acusan de haber disparado primero.

"La noche pasada, la fuerza armada agresora norteamericana atacó un petrolero iraní con un misil aéreo cerca del estrecho de Ormuz y dañó la sala de máquinas del buque. En respuesta (...) el barco estadounidense sionista enemigo Panaya fue atacado con misiles navales", dijo la IRGC en un comunicado citado por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

Tomó acciones

Por su parte, el Comando Central estadounidense (Centcom) informó el martes que disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna, sin carga y con bandera de Botsuana, que navegaba en dirección a la isla de Kharg, el principal puerto petrolero de Irán, en el marco del bloqueo marítimo vigente, tras ignorar la embarcación “repetidas advertencias”.

La Guardia Revolucionaria iraní denunció también un ataque estadounidense contra una de sus torres de comunicaciones en la isla de Qeshm, en una ofensiva que el Centcom confirmó.

El mando militar de EUA dijo que atacó esta estación de control terrestre militar después de que Irán disparara misiles balísticos contra países vecinos, incluyendo Kuwait y Bahréin, ninguno de los cuales alcanzó sus objetivos.

La IRGC dijo haber lanzado ataques con misiles y drones contra una base aérea y helicópteros estadounidenses “ubicados en un país de la región” y contra el cuartel general de la Quinta Flota de EUA en Baréin, en respuesta al ataque contra la torre de comunicaciones de Qeshm.

El Centcom publicó en X que ni la base aérea ni el cuartel general de su Quinta Flota resultaron afectados.

Los nuevos ataques tienen lugar tras las declaraciones en redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump, quien negó que estuvieran suspendidas las negociaciones con Irán, algo que habían asegurado medios iraníes.