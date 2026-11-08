Irán reporta otro petrolero incendiado en el estrecho de Ormuz

La Armada iraní informó que un petrolero chocó con una mina naval y se incendió en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito permanece restringido

Un nuevo incidente con una mina naval provocó el incendio de un petrolero en el este del estrecho de Ormuz, informó este sábado la Armada de Irán. El hecho ocurre un día después de que otros dos buques registraran percances similares en esta estratégica ruta marítima.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, la fuerza naval iraní señaló que el barco navegaba por una zona considerada prohibida e insegura, pese a las advertencias emitidas por las autoridades y con sus sistemas de navegación apagados.

Tras impactar con una mina naval, el petrolero se incendió y quedó inmovilizado. La Armada no precisó bajo qué bandera navegaba la embarcación ni detalló la magnitud de los daños.

Irán advierte a embarcaciones que naveguen por zonas restringidas

Después del incidente, la Armada iraní lanzó una advertencia a los buques que intenten transitar por áreas prohibidas del estrecho de Ormuz y aseguró que enfrentarán consecuencias similares si desatienden las instrucciones.

El anuncio se suma a los reportes de la Guardia Revolucionaria iraní, que el viernes informó que dos petroleros se incendiaron y quedaron inmovilizados tras chocar con minas navales cuando intentaban salir del estrecho por rutas que Teherán considera no autorizadas.

Desde principios de octubre, Irán ha reportado un aumento de ataques e incidentes relacionados con minas navales en esta vía marítima, en un contexto de restricciones al tránsito y negociaciones para poner fin al conflicto con Estados Unidos.

Teherán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Washington acepte las siete condiciones planteadas por Irán para terminar la guerra.

Entre las exigencias de Teherán se encuentran el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano; el descongelamiento de sus activos en otros países; el reconocimiento del control iraní y omaní sobre el estrecho de Ormuz, así como el levantamiento de las sanciones contra su petróleo.

En paralelo, representantes de Irán y Estados Unidos mantienen negociaciones indirectas con la mediación de Catar para buscar una salida al conflicto.