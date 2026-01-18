Irán reconoce miles de muertes durante protestas y culpa a EUA

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre debido a la crisis económica y rápidamente evolucionaron hacia llamamientos para poner fin al gobierno actual

El líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jamenei, reconoció por primera vez que miles de personas fueron asesinadas durante las recientes protestas, algunas de ellas de manera "inhumana y salvaje".

¿Cuántas personas han muerto en las protestas en Irán?

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos Iraníes (HRANA), con sede en Estados Unidos, la represión de las protestas ha causado 3.090 muertes, aunque algunos grupos activistas estiman que el número podría ser mucho mayor. La dificultad para obtener cifras precisas se ve agravada por un apagón de internet casi total.

¿Qué dijo Jamenei sobre la responsabilidad de las muertes?

En un discurso el sábado, Jamenei afirmó que Estados Unidos era responsable de las muertes y acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de actuar como un "criminal" con intención de "tragarse a Irán". Además, afirmó que los disturbios eran fomentados por los enemigos del país.

¿Cuál ha sido la postura de Estados Unidos ante las protestas?

Trump instó a los manifestantes a seguir protestando y advirtió con posible intervención militar si las fuerzas de seguridad iraníes continuaban matando civiles. El Departamento de Estado de EUA señaló que Irán se enfrentaría a una "fuerza muy, muy poderosa" si atacaba bases estadounidenses, tras reportes de que Teherán podría preparar acciones militares.

¿Cuál ha sido el contexto de las protestas?

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre debido a la crisis económica y rápidamente evolucionaron hacia llamamientos para poner fin al gobierno del líder supremo. El gobierno iraní ha calificado las manifestaciones de "disturbios" respaldados por enemigos externos.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno iraní?

Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza letal. Videos autenticados por BBC Persian muestran a las autoridades disparando contra manifestantes. La conectividad a internet sigue severamente restringida, con solo un 2% de conexión comparado con los niveles normales, según NetBlocks.

¿Qué ha sucedido en las últimas jornadas de protestas?

Aunque ha habido menos informes de disturbios en los últimos días, la falta de comunicación hace difícil verificar los hechos. Una mujer en Shiraz indicó que las fuerzas de seguridad patrullan en motos, pero que en general la situación ha vuelto a la normalidad.

¿Qué declaraciones hicieron figuras clave sobre el conflicto?

Jamenei reafirmó que el objetivo de Estados Unidos es dominar Irán y responsabilizó a Trump por los disturbios. Por su parte, Trump afirmó que las matanzas han cesado, pero no descartó acción militar. Mientras tanto, tanto Estados Unidos como Reino Unido han reducido personal en la base aérea de Al-Udeid en Catar como medida de precaución, según reportaron funcionarios a CBS.