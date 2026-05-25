Irán promete controlar Ormuz sin presencia extranjera

Autoridades iraníes aseguran que garantizarán la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Estados Unidos

Autoridades iraníes aseguran que garantizarán la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Estados Unidos para un posible acuerdo de paz.

Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que asumirán la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz bajo un “nuevo orden regional y mundial” en el que, aseguraron, no habrá espacio para presencia militar extranjera.

El pronunciamiento ocurre mientras Teherán y Estados Unidos avanzan en conversaciones para alcanzar un posible acuerdo de paz que permitiría aliviar las tensiones marítimas en la región.

Irán advierte sobre respuesta “dura e infernal”

El comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general Ali Abdolahi, aseguró que la estrategia impulsada por el líder supremo Mojtaba Jameneí garantizará el futuro de la región bajo el concepto de un “Irán fuerte”.

En declaraciones difundidas por la agencia iraní Tasnim, el mando militar sostuvo que los extranjeros “no tendrán ningún lugar” en la administración de la seguridad regional.

Asimismo, advirtió que cualquier agresión contra Irán provocará una respuesta “dura e infernal” por parte de las fuerzas iraníes.

Las declaraciones ocurren en medio de reportes sobre avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto regional y alcanzar un nuevo entendimiento diplomático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó el sábado que ambas partes trabajan en los detalles finales de un memorando de entendimiento.

Poco después, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el acuerdo podría anunciarse próximamente y adelantó que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que antes del conflicto por esa ruta transitaba aproximadamente el 20 por ciento del petróleo y gas comercializado globalmente.

Actualmente, Irán mantiene parcialmente restringido el paso marítimo mientras busca consolidar su control sobre la zona estratégica.

En respuesta, Washington implementó desde abril un cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

Memorando incluiría alivio de sanciones

Según reportes de la agencia Tasnim, el posible memorando de entendimiento contemplaría la recuperación del tránsito marítimo previo al conflicto bajo supervisión iraní.

Además, Teherán exigiría como condiciones principales:

Suspensión temporal de sanciones petroleras.

Liberación parcial de fondos iraníes congelados.

Apertura de una nueva fase de negociaciones sobre su programa nuclear.

De acuerdo con los reportes, las discusiones relacionadas con el tema nuclear se desarrollarían posteriormente bajo un plazo de negociación de 60 días.

Por otra parte, Pakistán confirmó este domingo que espera recibir en Islamabad una nueva ronda de negociaciones sustantivas entre Washington y Teherán.

Las autoridades pakistaníes señalaron que el encuentro podría celebrarse próximamente, luego de un primer intento realizado en abril que concluyó sin acuerdos definitivos.