Irán perpetra ataque aéreo contra un aeropuerto de Kuwait

Bahréin emitió dos alertas por misiles entrantes, mientras que una agencia estatal reportó que un dron había alcanzado dichas instalaciones

Irán atacó este miércoles el Aeropuerto Internacional de Kuwait, así como las instalaciones petroleras frente a Qatar, mientras que se perpetraban agresiones aéreas contra Teherán.

بيان رسمي كويتي - إندلاع حريق كبير وأضرار كبيرة وجسيمة بمطار الكويت الدُولي بعد هُجوم إيراني عُدواني بالمُسيَّرات علىٰ خزانات الوُقود "كافكو" دُون أضرار بشريّة ولله الحَمَد؛ المقطع الفيديو لحريق سابق



#الكويت_الآن #مطار_الكويت #صوت_الانفجارات #حريق_كبير pic.twitter.com/sr0EXi5rzd — Jarah Aldhafeeri جرَّاح الظفيري (@Q8J72) April 1, 2026

Bahréin emitió dos alertas por misiles entrantes, mientras que una agencia estatal reportó que un dron había alcanzado un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y causó un gran incendio.

Por otra parte, un misil de crucero impactó contra un petrolero frente a la costa de Qatar el miércoles, informó el Ministerio de Defensa. Los 21 miembros de la tripulación del buque, contratado por la estatal QatarEnergy, fueron salvaguardados y no se reportaron víctimas.

Un petrolero kuwaití completamente cargado fue atacado frente a Dubái, uno de los más de 20 barcos atacados por Irán durante la guerra.

Donald Trump anuncia que se encuentra 'casi' listo para finalizar conflicto en Medio Oriente

Estos hechos ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se encontraba casi listo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Esas declaraciones plantearon la posibilidad de que Washington pueda retirarse sin ninguna garantía de Teherán de que dejará de bombardear a sus vecinos árabes del golfo Pérsico o de que aliviará su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.

Tampoco está claro qué haría Israel, que comenzó a bombardear Irán junto con Estados Unidos el 28 de febrero, si Washington se retira sin un acuerdo. También deja abierta la duda de qué podría hacer Teherán con el uranio altamente enriquecido que aún tiene en sus reservas.

Hace apenas unos días, Trump advirtió que Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas de Irán si Teherán no reabría el estrecho el 6 de abril. También ha amenazado con atacar el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras.

Recordemos que Trump ha enfrentado una creciente presión para poner fin a la guerra, mientras el precio del petróleo se ha disparado, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros bienes.