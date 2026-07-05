Irán nombra nuevo jefe naval en medio del pulso por Ormuz

Irán designó al almirante Alí Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en un contexto de tensión con EUA por el estrecho de Ormuz

Irán anunció este sábado el nombramiento del almirante Alí Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite encargado de mantener el control del estratégico estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones con Estados Unidos por esa zona marítima.

De acuerdo con la agencia iraní DefaPress, vinculada a organismos de defensa del país, Ozmaei se desempeñaba como responsable de la Quinta Región Naval de la Guardia Revolucionaria, que abarca las islas iraníes de Qeshm y Kish, ubicadas en el golfo Pérsico.

El nuevo jefe naval reemplaza a Alireza Tangsiri, quien murió durante un ataque aéreo estadounidense-israelí registrado en marzo, en el marco de la guerra.

Israel había señalado a Tangsiri como el responsable del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán durante el conflicto.

Lanza mensaje contra Estados Unidos e Israel

En su primer pronunciamiento como comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, y durante el segundo día de los funerales del líder supremo iraní Alí Jameneí, Ozmaei afirmó que la "venganza divina" contra Estados Unidos e Israel "no está lejos".

También aseguró que los integrantes de la fuerza naval y los "guardianes del estratégico estrecho de Ormuz" continuarán con firmeza el camino de Jameneí, quien falleció el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Persisten las tensiones por el estrecho de Ormuz

Irán anunció previamente la reapertura del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin al conflicto.

No obstante, Teherán sostiene que las embarcaciones que deseen cruzar por esa ruta deberán hacerlo con autorización de las autoridades iraníes y siguiendo los corredores marítimos establecidos por el país.

En las últimas semanas, las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentaron nuevamente tras ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses sobre objetivos militares en la costa sur iraní, en medio de la disputa por el control de Ormuz.

Después de esos enfrentamientos, ambas partes sostuvieron esta semana negociaciones indirectas en Catar para abordar el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio con el objetivo de poner fin a la guerra.