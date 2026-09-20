Irán mantiene sus condiciones para volver a negociar con EUA

Bagaei insistió en que Teherán exige el levantamiento completo de las sanciones y el fin del bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes

Irán afirmó este sábado que mantiene sus condiciones para avanzar hacia nuevas negociaciones de paz con Estados Unidos y negó que el viaje a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, previsto para este domingo, tenga como objetivo transmitir un mensaje de Washington.

"Lo que ha anunciado Irán son, en realidad, las mismas demandas y los principales fundamentos de las negociaciones y del acuerdo del 17 de junio, del que el Gobierno estadounidense se retiró unilateralmente y sin ninguna razón justificable", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

Bagaei insistió en que Teherán exige el levantamiento completo de las sanciones y el fin del bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes.

"Mientras continúe el bloqueo naval, no se puede hablar del fin del conflicto ni de la normalización de la situación", afirmó el diplomático iraní.

Estados Unidos restableció el bloqueo naval contra Irán el 14 de julio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán bajo mediación paquistaní, tras denunciar ataques iraníes contra varios buques en el estrecho de Ormuz.

El portavoz sostuvo que, incluso si se hubiera producido un incumplimiento del memorando de entendimiento alcanzado en Islamabad, el acuerdo contemplaba mecanismos para resolver esas diferencias, y afirmó que la decisión de Washington de abandonar el acuerdo, restablecer el bloqueo naval y violar sus compromisos fue una respuesta "extremadamente desproporcionada".

Sobre la visita del ministro paquistaní del Interior a Teherán, prevista para este domingo, Bagaei aseguró que tendrá un carácter "completamente" bilateral y negó que Naqvi sea portador de un mensaje o una propuesta específica de Estados Unidos.

El memorando de Islamabad establecía una hoja de ruta de 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo entre Irán y Estados Unidos, que incluía el cese de las hostilidades, la liberación de activos iraníes bloqueados, la facilitación de las exportaciones de petróleo iraní y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

En las últimas semanas, Irán ha vinculado la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de estas condiciones por parte de Estados Unidos.