Irán lanza misiles hacia Bahréin y Kuwait pese a tregua

Las autoridades iraníes calificaron esos ataques como una violación del alto el fuego que ambas partes intentaban mantener mediante negociaciones indirectas

La frágil tregua en Oriente Medio volvió a quedar bajo presión este sábado después de que Irán lanzara misiles balísticos y drones hacia Bahréin y Kuwait, en una nueva escalada que elevó las alertas de seguridad en el Golfo Pérsico y reactivó el temor a una expansión regional del conflicto.

Las autoridades de Bahréin informaron que los proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa, mientras que Kuwait activó medidas de emergencia ante la amenaza aérea.

El gobierno bareiní hizo además un llamado a Teherán para detener las acciones militares contra países vecinos y evitar una mayor desestabilización de la región.

Teherán aseguró que los ataques estaban dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en ambos países, en respuesta a recientes operaciones realizadas por Washington contra posiciones iraníes en el golfo.

Según la versión iraní, Estados Unidos lanzó misiles contra instalaciones de vigilancia localizadas en la isla de Qeshm y en las cercanías de Sirik, infraestructuras que la República Islámica considera fundamentales para la protección de sus fronteras y la seguridad marítima en la zona.

Las autoridades iraníes calificaron esos ataques como una violación del alto el fuego que ambas partes intentaban mantener mediante negociaciones indirectas.

Washington asegura haber interceptado amenazas

El ejército estadounidense informó que logró derribar varios misiles y drones que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz y otros puntos estratégicos de la región.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, la ofensiva iraní representaba un riesgo inmediato para el tráfico marítimo internacional que atraviesa una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que entre los objetivos se encontraban la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, y las instalaciones de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Bahréin.

No obstante, las autoridades militares estadounidenses señalaron que no existen reportes de bajas ni daños a su personal como consecuencia de los ataques.

La nueva confrontación ocurre en medio de una creciente preocupación internacional por la seguridad en el estrecho de Ormuz, corredor marítimo por donde circula una parte significativa del petróleo y gas natural que se comercializa a nivel mundial.

La incertidumbre generada por los enfrentamientos ha provocado volatilidad en los mercados energéticos y ha incrementado la presión sobre diversas economías dependientes de las importaciones de combustibles.

Además, Washington mantiene medidas de presión contra Irán mientras busca limitar su capacidad de operación en la región y reducir su influencia sobre las rutas estratégicas de navegación.

Negociaciones siguen sin ofrecer una solución definitiva

La nueva escalada ocurre pese a que representantes de Estados Unidos e Irán han sostenido conversaciones para extender el alto el fuego y abrir una nueva etapa de negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Sin embargo, las diferencias entre ambas partes continúan impidiendo un acuerdo definitivo, mientras los enfrentamientos indirectos siguen registrándose en distintos puntos de Oriente Medio.

La situación también se ve influida por la inestabilidad en Líbano, donde persisten tensiones vinculadas con Hezbollah, grupo respaldado por Irán, y por los esfuerzos diplomáticos que buscan contener una expansión mayor del conflicto.

Con los ataques de este sábado, la región vuelve a enfrentar uno de sus momentos más delicados de los últimos meses, en un escenario donde cualquier error de cálculo podría provocar una nueva escalada militar de mayores dimensiones.