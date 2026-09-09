Irán lanza misiles contra buques estadounidenses en Jordania

El Comando Central estadounidense señaló que sus fuerzas atacaron los petroleros M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco y M/T Derya

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que lanzó una nueva ofensiva contra dos buques de guerra estadounidenses y una base utilizada por Washington en Jordania, en respuesta a los ataques realizados por Estados Unidos contra petroleros iraníes.

La operación se desarrolló durante la madrugada de este miércoles y representa un nuevo episodio en la cadena de represalias entre ambos países, cuyas acciones militares se han concentrado en las rutas marítimas del golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

Irán asegura que atacó dos destructores estadounidenses

De acuerdo con la versión difundida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los ataques estuvieron dirigidos contra dos destructores estadounidenses equipados con misiles de crucero.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha informado si los proyectiles alcanzaron las embarcaciones ni ha reportado daños o bajas entre sus fuerzas. Por ello, el resultado de esta parte de la ofensiva permanece sin confirmación independiente.

Teherán también dirigió misiles contra la base aérea de Al Azraq, localizada en el este de Jordania y utilizada por fuerzas estadounidenses para desarrollar operaciones en la región.

Jordania intercepta 18 misiles dirigidos a su territorio

El Ejército jordano comunicó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 18 misiles iraníes, mientras que otros dos cayeron en zonas despobladas.

Las autoridades no informaron inicialmente sobre víctimas o daños de consideración relacionados con los proyectiles que consiguieron ingresar a territorio jordano.

La ofensiva fue presentada por Irán como una respuesta directa a los bombardeos estadounidenses contra cinco petroleros que Washington vincula con una red utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria y a organizaciones aliadas de Teherán.

Estados Unidos destruye cinco petroleros iraníes

El Comando Central estadounidense señaló que sus fuerzas atacaron los petroleros M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco y M/T Derya. Cuatro de las embarcaciones se encontraban en el golfo de Omán y la quinta navegaba cerca de la isla de Jarg.

Antes de efectuar los ataques, las tripulaciones recibieron instrucciones para abandonar los barcos. Washington sostuvo que la operación respondió a dos intentos previos de Irán por alcanzar con misiles balísticos a un buque de guerra estadounidense.

En medio de la escalada, la Guardia Revolucionaria también amenazó con atacar petroleros ubicados en puertos de Kuwait y Baréin, países a los que acusa de facilitar las operaciones militares de Estados Unidos.

El intercambio de ataques eleva nuevamente la tensión alrededor del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial, y aumenta el riesgo de que el enfrentamiento se extienda hacia otros países de la región.