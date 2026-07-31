Irán lanza drones contra objetivos de Estados Unidos en Kuwait

El Ejército iraní afirmó que el lanzamiento de drones respondió a un ataque estadounidense contra la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Irán reivindicó un nuevo ataque con drones contra instalaciones que calificó como estratégicas para las operaciones de Estados Unidos en Kuwait, en otra jornada de creciente confrontación militar entre Teherán y Washington.

La ofensiva habría estado dirigida contra hangares para aeronaves de combate, sistemas de comunicación satelital y almacenes ubicados en la base aérea Ahmed Al-Jaber, en el sur del territorio kuwaití. Las autoridades iraníes no precisaron cuándo se realizó la operación ni proporcionaron un balance verificable sobre sus resultados.

Irán presentó el ataque como una respuesta directa a los bombardeos estadounidenses sobre su territorio, particularmente a una ofensiva que habría alcanzado una vivienda en la estratégica isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.

Irán señala instalaciones de apoyo aéreo estadounidense

Las fuerzas iraníes difundieron imágenes del lanzamiento de varios drones y aseguraron que los objetivos seleccionados cumplen una función relevante dentro de las operaciones aéreas y de vigilancia desarrolladas por Estados Unidos en la región.

De acuerdo con la versión de Teherán, la base Ahmed Al-Jaber funciona como un punto de apoyo para aviones de combate, equipos de reconocimiento y sistemas de comunicación vinculados con las fuerzas estadounidenses. Por ese motivo, Irán sostiene que sus instalaciones forman parte de la infraestructura militar utilizada durante el conflicto.

Hasta el último reporte, Estados Unidos y Kuwait no habían confirmado daños en la base, tampoco informaron sobre víctimas relacionadas directamente con esta ofensiva. Por ello, el alcance anunciado por Irán permanece sin verificación independiente.

Qeshm y el estrecho de Ormuz elevan la tensión

El Ejército iraní afirmó que el lanzamiento de drones respondió a un ataque estadounidense contra la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de importancia mundial por el volumen de hidrocarburos que circula a través de sus aguas.

Antes de la actual escalada militar, aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima transitaba por este paso, lo que convierte cualquier enfrentamiento en la zona en un riesgo para el suministro energético, la navegación comercial y los mercados internacionales.

La nueva reivindicación se produjo después de que Kuwait confirmara otro ataque atribuido a Irán contra un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país. El impacto dejó un trabajador muerto y daños materiales considerables, aunque las autoridades no establecieron si ambos hechos formaron parte de una misma operación.

Estados Unidos intensifica sus ataques contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos completó previamente una ofensiva de aproximadamente dos horas contra decenas de objetivos militares iraníes, incluidos centros de mando, instalaciones de misiles y drones, sistemas de vigilancia costera y capacidades marítimas.

Washington sostuvo que esos bombardeos fueron ejecutados como respuesta a un intento iraní de atacar con misiles balísticos a tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Según la versión estadounidense, los proyectiles fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos.

El intercambio de ataques evidencia una ampliación del conflicto hacia países que albergan instalaciones utilizadas por Estados Unidos. Kuwait se encuentra ahora bajo una presión creciente, debido a que en su territorio operan bases esenciales para el despliegue aéreo y logístico estadounidense en el golfo Pérsico.