Irán lanza advertencia por Ormuz; Macron llama a la calma

Teherán advierte respuesta inmediata ante presencia militar europea, mientras Francia descarta despliegue y apuesta por diálogo para evitar una escalada

La tensión en Medio Oriente volvió a incrementarse este domingo luego de que Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, advirtiera que su país responderá “de forma decisiva e inmediata” ante cualquier despliegue militar europeo en el estrecho de Ormuz.

El funcionario iraní señaló que la posible presencia de buques de guerra de Francia, Reino Unido u otras naciones que respalden las acciones de Estados Unidos en la zona sería considerada una provocación.

“La presencia de buques de guerra franceses y británicos, o de cualquier otro país que potencialmente acompañen las acciones ilegales e internacionalmente ilícitas de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, recibirá una respuesta decisiva e inmediata”, declaró Gharibabadi.

La advertencia se produce un día después de que fuentes del Ministerio de Defensa británico informaran sobre el próximo despliegue del destructor HMS Dragon, perteneciente a la Marina Real, como parte de los preparativos para una posible misión internacional destinada a proteger el transporte marítimo en esa estratégica vía.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio global, ya que por ahí transita una parte significativa del petróleo mundial, lo que lo convierte en un foco constante de tensiones geopolíticas.

Macron descarta intervención militar

En contraste con el tono de Teherán, el presidente francés Emmanuel Macron buscó reducir la tensión al asegurar que su país “nunca consideró” desplegar fuerzas navales en la región.

Durante una conferencia de prensa en Nairobi, el mandatario subrayó que Francia se opone a cualquier intento de bloqueo en el estrecho, ya sea por parte de Irán o de Estados Unidos, y rechazó la imposición de restricciones a la navegación.

“Nunca se planteó la posibilidad de un despliegue, pero estamos preparados”, afirmó Macron ante medios internacionales.

El presidente francés explicó que su gobierno, en conjunto con el Reino Unido, impulsa una misión internacional enfocada en garantizar la seguridad marítima mediante la cooperación y el diálogo.

De acuerdo con Macron, esta iniciativa ha logrado reunir a cerca de 50 países y organizaciones internacionales con el objetivo de restablecer el tránsito marítimo en la zona.

“Hemos creado una misión especial, codirigida con el Reino Unido, que ha reunido a 50 países y organizaciones internacionales para, en colaboración con Irán y mediante la resolución de conflictos con todos los países de la región y Estados Unidos, garantizar la reanudación del tráfico marítimo tan pronto como las condiciones lo permitan”, sostuvo.