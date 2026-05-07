Irán estudia acuerdo de paz frente a las amenazas de Trump

Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, según el acuerdo

Irán afirmó este miércoles que continúa con la evaluación de la propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, a pesar de que el presidente Donald Trump amenazara con intensificar los ataques si no aceptan su plan.

En declaraciones, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que trasladarán sus puntos de vista a la parte de Pakistán.

"La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", declaró el funcionario.

¿Qué puntos se manejan en este acuerdo de paz?

Según el acuerdo, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Mientras que, Irán se compromete a una moratoria en el enriquecimiento nuclear.

Trump advierte a Irán con ataques más fuertes sin pacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

Trump afirmó en su red Truth Social que "si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".